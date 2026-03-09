ULTIME NEWS

Matera, niente acqua in questa zona

Acquedotto Lucano fa sapere che a Matera, per un guasto improvviso l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 12:00 del 09/03/2026 fino alla fine dei lavori in:

  • Borgo Venusio

Facciamo sapere ai residenti della zona interessata di questo disagio.