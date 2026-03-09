Matera, niente acqua in questa zona

Acquedotto Lucano fa sapere che a Matera, per un guasto improvviso l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 12:00 del 09/03/2026 fino alla fine dei lavori in:
- Borgo Venusio
Facciamo sapere ai residenti della zona interessata di questo disagio.
Acquedotto Lucano fa sapere che a Matera, per un guasto improvviso l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 12:00 del 09/03/2026 fino alla fine dei lavori in:
Facciamo sapere ai residenti della zona interessata di questo disagio.
Prenderà il via lunedì 23 marzo alle ore 8.30, all’Auditorium dell’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera, l’Iter formativo in Ecografia Nefrologica – SIN-SIUMB: Corso Base,…
Prosegue il piano dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera per il recupero delle liste di attesa. Anche nella giornata di ieri, domenica 8 marzo, in via…
Prosegue l’iter amministrativo per i lavori sulla SS 407 Basentana che interessano il territorio di Pisticci e comprendono la realizzazione del futuro svincolo di Marconia….
Acquedotto Lucano fa sapere che a Matera, per un guasto improvviso l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 12:00 del 09/03/2026 fino alla fine dei lavori in:…
La Garante per i diritti delle persone con disabilità, Marika Padula, esprime le proprie “congratulazioni all’atleta italiano Donato Telesca per lo straordinario risultato ottenuto ai…
Continua a seminare successi la fiction tv Imma Tataranni – Sostituto procuratore che ieri è andata in onda ieri sera, per la quinta stagione consecutiva,…
Anche a Montescaglioso si apre una nuova opportunità per i giovani grazie al Bando del Servizio Civile Universale 2025. La Pubblica Assistenza Anpas Montescaglioso ODV…
Il modello 730/2026 accoglie il bonus di 960 euro per il taglio del cuneo fiscale, agevolazione che si somma al trattamento integrativo di 1.200 euro….
Il DDL Caregiver 2026 ha avviato il suo iter parlamentare e dal 20 Febbraio è stato assegnato alla Commissione Affari Sociali della Camera. Il provvedimento…
“Il 6 marzo al Museo di Policoro abbiamo vissuto un pomeriggio speciale in cui generazioni diverse si sono incontrate per condividere racconti, riflessioni e memorie…
Festa della Donna. Scrive in proposito l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico: “Nella Giornata internazionale della donna desidero rivolgere un…
Un brutto incendio è divampato a Montalbano Jonico. Durante la notte abitazione in fiamme in via Marconi. Gli occupanti sono stati soccorsi dai Vigili del…
Dopo la “sirena d’allarme” della Cgia di Mestre (più 80milioni di euro per imprese lucane a causa dei rincari di gas, petrolio ed elettricità con…