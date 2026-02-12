Stellantis di Melfi, trasporto pubblico locale: incontro per adeguare le corse ai nuovi orari di lavoro. I dettagli

Trasporti adeguati alle esigenze dei lavoratori per accompagnare la crescita dei volumi produttivi di Stellantis a Melfi.

Per garantire questo standard nei servizi alla mobilità, la Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata ha promosso un incontro operativo con Giuseppe Messinese, direttore dell’ufficio personale dello stabilimento lucano, alla luce della ripresa, in alcuni reparti, del turno notturno.

Ad oggi, non sono state segnalate criticità.

Intanto, è stata fatta una prima valutazione dell’andamento delle corse in relazione ai nuovi orari di lavoro, al fine di proporre eventuali correttivi, a cui seguirà un supplemento di analisi nei prossimi giorni.

Alla riunione hanno partecipato l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Pasquale Pepe, il direttore generale Nino Altomonte e i dirigenti degli uffici Infrastrutture e Trasporti.

Ha dichiarato Pepe:

“La ripresa del terzo turno nello stabilimento di Melfi è anzitutto un’ottima notizia per il tessuto produttivo e occupazionale della Basilicata.

Proprio per accompagnare questa fase con la massima attenzione ai servizi essenziali, abbiamo convocato tempestivamente un confronto con Stellantis e con le strutture regionali competenti per verificare il funzionamento del trasporto pubblico locale e prevenire eventuali criticità”.

Nel corso dell’incontro, in cui sono state rappresentate anche le istanze sindacali comunicate alla Regione, è stato chiesto all’azienda se all’avvio del nuovo assetto dei turni fosse corrisposta un’offerta adeguata del trasporto pubblico.

Il responsabile del personale di Stellantis ha confermato che, dalla riattivazione del terzo turno notturno all’inizio della settimana, non sono state registrate inefficienze nei servizi di mobilità per i lavoratori, che sono arrivati regolarmente in stabilimento.

L’azienda monitorerà l’intero fine settimana per verificare la piena copertura del fabbisogno su tutte le fasce orarie e su tutti i reparti coinvolti.

Regione e Stellantis hanno concordato di aggiornarsi all’inizio della prossima settimana per una verifica complessiva.

Nella stessa riunione l’assessore Pepe ha chiesto al referente del gruppo automobilistico di fornire una pianificazione della produzione e dei turni nel medio periodo, così da consentire l’armonizzazione puntuale del trasporto pubblico locale e una calibrazione delle corse in funzione delle esigenze dei lavoratori.

È stata inoltre richiesta un’integrazione dei dati già disponibili sulla provenienza dei dipendenti per comune di residenza, con il dettaglio della distribuzione per turnazione.

Tali informazioni, condivise nel rispetto delle normative vigenti, permetteranno alla Regione di ottimizzare il servizio di trasporto, migliorando frequenze, coincidenze e coperture nelle diverse aree territoriali interessate.

Ha spiegato Pepe:

“Il nostro obiettivo è quello di garantire un servizio efficiente e coerente con l’aumento della produzione.

L’incremento dei turni rappresenta una prospettiva positiva per l’occupazione a cui deve corrispondere un sistema di mobilità adeguato, capace di sostenere i lavoratori in condizioni di sicurezza e continuità.

Per questo manterremo un raccordo costante con l’azienda, con i gestori del Tpl e con le parti sociali”.