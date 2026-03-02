Policoro capitale Sportcity: Montano porta il modello lucano a Roma

Il 26 febbraio scorso, presso Palazzo Giustiniani a Roma, sono stati presentati i risultati dei primi anni di attività della Fondazione Sportcity ma soprattutto sono stati presentati gli eventi del 2026 targati Sportcity.

Portavoce per i 160 Comuni italiani aderenti è stata la Città di Policoro rappresentata dall’Assessore Giuseppe Montano che ha raccontato l’esperienza di Policoro e di come sia diventata un riferimento nel mondo Sportcity per il grado di coinvolgimento della comunità, grazie al grande lavoro delle associazioni sportive, delle scuole e e delle associazioni di volontariato e del tempo libero.