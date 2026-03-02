Il 26 febbraio scorso, presso Palazzo Giustiniani a Roma, sono stati presentati i risultati dei primi anni di attività della Fondazione Sportcity ma soprattutto sono stati presentati gli eventi del 2026 targati Sportcity.
Policoro capitale Sportcity: Montano porta il modello lucano a Roma
Gli studenti lucani preferiscono i Licei: ecco i dati
Il 56,4% delle iscrizioni al prossimo anno scolastico in Basilicata è destinato ai Licei, il 31,2% agli istituti tecnici e il 12,3 agli istituti professionali….
Pisticci, partiti i lavori di riqualificazione della Villa comunale: i dettagli
Sono partiti in questi giorni i lavori di riqualificazione della Villa Comunale di Pisticci, finanziati con un investimento di 500.000,00 €, per migliorare sicurezza, accessibilità…
Matera, Imma Tataranni è pronta a ritornare in Rai con una nuova stagione! I dettagli
Da domenica 8 marzo in prima serata su Rai1 arriva la nuova stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, serie tv in quattro puntate coprodotta…
Sanremo: Carolina, giovane direttrice d’orchestra di Montescaglioso, porta a casa il prestigioso Premio Bigazzi per il miglior arrangiamento del festival. Complimenti
La giovane direttrice d’orchestra di origini Montesi si porta a casa il prestigioso Premio Bigazzi per il miglior arrangiamento del festival. Un traguardo che riempie…
Montescaglioso: risultati straordinari per i nostri atleti al Campionato Sud Italia di kickboxing! Complimenti
Grande successo per la giornata del 1° marzo a Vibo Valentia, in Calabria, dove presso il Palavalentia si è svolto il Campionato Sud Italia di…
Il Comune di Irsina promuove e sostiene due importanti percorsi formativi rivolti agli operatori pubblici e privati. Ecco di cosa si tratta
L’Amministrazione Comunale di Irsina conferma con determinazione la propria attenzione alla crescita del territorio attraverso un investimento mirato nella formazione, considerata leva strategica per lo…
Pisticci Scalo, completo rifacimento del ponte sulla S.P. 25: questi gli ultimi aggiornamenti
S.P. 25, appaltati i lavori per il ponte ferroviario. La Provincia di Matera comunica che sono stati appaltati i lavori per la messa in sicurezza…
Matera, Palazzo Malvinni Malvezzi: al via la celebrazione di queste donne del territorio materano del secolo scorso che si sono distinte in diversi ambiti. L’evento
L’Assessorato Pari Opportunità e Politiche di genere del Comune di Matera presenta l’evento “Storie ordinarie di donne straordinarie” in occasione delle celebrazioni dell‘8 Marzo, una…
Incidente sulla Statale 106 Jonica: impatto tra auto e cinghiale!
Incidente tra un’auto e un cinghiale sulla Statale 106 Ionica in territorio di Policoro. A bordo vi erano due giovani. Sul posto sono intervenute le…
Matera si stringe con affetto al dolore delle famiglie di Giovanni e Roberto: “Hanno lasciato un segno nella nostra comunità”. I dettagli
Il Sindaco Antonio Nicoletti e l’Amministrazione comunale di Matera esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Schiuma e Roberto Laguardia, due concittadini che, con…
Referendum costituzionale: forte mobilitazione in Basilicata per il NO. I dettagli
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Commissario regionale Sen. del PD, Daniele Manca: “Nel fine settimana del 28 febbraio e 1 marzo i Circoli…
Materani bloccati a Gerusalemme: le ultime notizie
In merito alla situazione dei concittadini bloccati in questi giorni a Gerusalemme, il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti informa di aver preso immediato contatto con…