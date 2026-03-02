Pisticci, partiti i lavori di riqualificazione della Villa comunale: i dettagli

Sono partiti in questi giorni i lavori di riqualificazione della Villa Comunale di Pisticci, finanziati con un investimento di 500.000,00 €, per migliorare sicurezza, accessibilità e fruibilità dell’area, introducendo nuovi spazi dedicati a sport, benessere e tempo libero.

Il cantiere interesserà una superficie di circa 30.000 mq e prevede una serie di lavori di riqualificazione paesaggistica e di messa in sicurezza della Villa Comunale: realizzazione di un percorso per runner, di un’area fitness attrezzata all’aperto, di uno spazio dedicato allo sgambettamento dei cani e di un’area camper.

Inoltre, saranno effettuati interventi per migliorare l’accesso, la fruibilità e la sicurezza complessiva della villa.

“Questo intervento permetterà di realizzare una riqualificazione paesaggistica e una messa in sicurezza su un’area molto ampia, con servizi e spazi pensati per i cittadini, come i percorsi per runner, oltre a interventi mirati su accessi e percorsi per rendere la Villa più accessibile e sicura”, dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Rocco Negro.

Il progetto si inserisce in una riqualificazione più ampia e organica dell’intera zona che comprende il Rione Marco Scerra, il Giardino Verticale nel rione Croci, il percorso di collegamento verso il Rione Dirupo e il Dirupo stesso, oltre al futuro palazzetto e alle connessioni pedonali previste.

“Stiamo lavorando a una visione unitaria: la riqualificazione della Villa Comunale è parte di un disegno più ampio che collega più luoghi e progetti in un grande spazio verde dedicato al benessere, allo sport e al tempo libero.

In questo quadro, il collegamento con il Giardino Verticale nel rione Croci rappresenta un passaggio strategico per trasformare tutta l’area in un sistema urbano più vivibile e accogliente”, dichiara il sindaco Domenico Albano.