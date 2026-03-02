Gli studenti lucani preferiscono i Licei: ecco i dati

Il 56,4% delle iscrizioni al prossimo anno scolastico in Basilicata è destinato ai Licei, il 31,2% agli istituti tecnici e il 12,3 agli istituti professionali.

E’ quanto emerge dalle procedure di iscrizione per l’anno scolastico 2026/2027, appena concluse e rese note dal Ministero dell’istruzione e del merito e che hanno delineato un quadro che conferma le preferenze tradizionali delle famiglie italiane ma che, allo stesso tempo, premia le nuove proposte.

Nel dettaglio, il 6,3% degli studenti ha scelto il liceo classico, mentre nei licei scientifici andrà il 28% degli iscritti, con il 14% che sceglie quello con l’opzione delle Scienze Applicate.

Per quanto attiene gli istituti tecnici, la grande maggioranza (21%) sceglie il settore tecnologico, maggiormente variegata la scelta nel settore degli istituti professionali in cui il 3% ha scelto l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera come specializzazione.

Nella Scuola primaria, viene avanzata domanda di tempo pieno (per un totale di 40 ore settimanali) dal 62,3% delle famiglie, tra le più alte percentuali in Italia. Segue la scelta delle 27 ore settimanali, con il 21% delle richieste.

Mentre nella scuola secondaria ha optato per l’orario ordinario a 30 ore il 79% degli studenti, solo l’1,7% delle richieste è per il tempo prolungato a 40 ore.