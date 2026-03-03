Meteo: su Matera ancora temperature sopra la media, ma quanto durerà? Le previsioni

Nella giornata di domani infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani Mercoledì 4 Marzo, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 8°C.
Giovedi 5 Marzo avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 7°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.