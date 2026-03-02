Pisticci Scalo, completo rifacimento del ponte sulla S.P. 25: questi gli ultimi aggiornamenti

S.P. 25, appaltati i lavori per il ponte ferroviario.

La Provincia di Matera comunica che sono stati appaltati i lavori per la messa in sicurezza e il completo rifacimento del ponte sulla S.P. 25, in corrispondenza della linea ferroviaria Potenza–Metaponto, a Pisticci Scalo nei pressi dell’area industriale.

L’intervento, finanziato con circa 750 mila euro nell’ambito del D.M. 125/2022 dedicato alla sicurezza di ponti e viadotti, rappresenta – come evidenziato dal Presidente della Provincia, Francesco Mancini – un passaggio decisivo per la tutela della viabilità provinciale e per il rilancio dell’area industriale di Pisticci.

Il ponte, da tempo interessato da criticità di natura statica, sarà oggetto di un’opera complessiva che prevede la demolizione e ricostruzione della soletta e delle travi, il risanamento delle strutture portanti, la posa di nuove barriere di sicurezza e il rifacimento della pavimentazione stradale.

Il Presidente Mancini, insieme ai tecnici dell’Ufficio provinciale, al progettista e alla ditta che si è aggiudicata i lavori, ha effettuato un sopralluogo propedeutico alla consegna dei lavori.

Ha dichiarato Mancini:

«Si tratta di un intervento atteso, strategico e necessario per garantire standard di sicurezza adeguati e continuità nei collegamenti.

La consegna dei lavori segna un momento importante per un’area produttiva che ha bisogno di infrastrutture moderne e sicure.

Abbiamo accelerato ogni fase amministrativa per restituire al territorio un’opera essenziale, superando criticità che da anni limitavano la piena funzionalità del ponte».

Il Presidente ha inoltre espresso il proprio ringraziamento all’Ufficio tecnico della Provincia «che ha seguito con efficacia l’intero iter e continuerà a monitorare l’avanzamento delle attività, assicurando il coordinamento con gli enti competenti e con l’impresa esecutrice affinché i lavori procedano nel rispetto dei tempi e degli standard progettuali».

Ha concluso Mancini:

«Con questo appalto confermiamo la volontà di investire sulla sicurezza della rete viaria e sulla competitività dei territori, mettendo al centro infrastrutture solide, moderne e capaci di sostenere la crescita economica locale».