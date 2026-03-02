Il Comune di Irsina promuove e sostiene due importanti percorsi formativi rivolti agli operatori pubblici e privati. Ecco di cosa si tratta

L’Amministrazione Comunale di Irsina conferma con determinazione la propria attenzione alla crescita del territorio attraverso un investimento mirato nella formazione, considerata leva strategica per lo sviluppo economico, turistico e culturale della comunità.

Con questa visione, il Comune promuove e sostiene due importanti percorsi formativi rivolti agli operatori pubblici e privati, con l’obiettivo di rafforzare competenze, creare reti e accompagnare il territorio verso modelli di gestione sempre più innovativi e sostenibili.

Nel solco della valorizzazione dell’Itinerario Culturale Europeo, si inserisce l’incontro di formazione organizzato congiuntamente tra l’Associazione Europea delle Vie Francigene e il Comune di Irsina, capofila del progetto “Sulla rotta della Via Francigena: nuove direttrici di scoperta del territorio e delle popolazioni che lo abitano, tra natura, cultura, religione e sostenibilità, nella cornice dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 ONU”.

Il progetto è sviluppato in sinergia con i Comuni di Genzano di Lucania, Banzi e Acerenza, in una collaborazione strutturata finalizzata alla promozione e al rafforzamento della Via Francigena nel territorio lucano.

L’iniziativa, dedicata agli operatori della Basilicata, rappresenta un’occasione di approfondimento sulla Via Francigena e sulle attività promosse dall’AEVF, nonché sul ruolo del Consiglio d’Europa e sul programma degli Itinerari Culturali.

Saranno inoltre presentati dati e statistiche aggiornate sui cammini d’Italia, con un focus specifico sul tratto della Via Francigena a Sud di Roma, offrendo strumenti concreti di conoscenza utili alla programmazione e alla qualificazione dell’offerta territoriale.

Gli incontri si svolgeranno Mercoledì 4 Marzo alle ore 11:00 per gli enti pubblici e alle ore 15:00 per le strutture di accoglienza, mentre Giovedì 5 Marzo alle ore 15:00 sarà dedicato alle strutture di servizio e agli altri operatori.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione tramite il seguente Form: https://4sjd7.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1eQt9aIa3ot6xxy/gc5kDiXNtkqs

Accanto a questa iniziativa, l’Amministrazione sostiene l’avvio del Percorso Formativo Specialistico “Capacity Building per la Gestione Digitale e Innovativa del Patrimonio e delle Arti Visive”, realizzato nell’ambito del progetto CB4E-Exhibits – “Capacity Building per lo sviluppo di allestimenti tecnologici emozionali a supporto delle imprese culturali e creative”, finanziato dal PNRR – M1C3 Inv. 3.3 Azione A I.

Il percorso è rivolto alle imprese culturali e creative operanti nei settori delle arti visive, del patrimonio culturale materiale e immateriale – inclusi archivi, biblioteche e musei – e dell’editoria.

L’obiettivo è rafforzare le competenze digitali e manageriali degli operatori culturali, favorendo la nascita di nuovi profili professionali capaci di guidare i processi di innovazione nei settori strategici della cultura.

Il programma, che alterna momenti teorici e pratici, affronta tematiche fondamentali come la costruzione del piano d’impresa, la partecipazione a bandi e gare, lo sviluppo di reti e percorsi di internazionalizzazione, la digitalizzazione dei processi produttivi e le strategie di promozione, comunicazione e marketing.

Il percorso si svolgerà dal 5 Marzo al 28 Maggio 2026, prevalentemente online in modalità sincrona, con incontri settimanali della durata di circa quattro ore per un totale complessivo di 60 ore.

La partecipazione è gratuita e al termine sarà rilasciato un Attestato di Frequenza.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo info@innovation-plaza.eu.

Attraverso queste iniziative, il Comune di Irsina ribadisce una linea amministrativa chiara: