Montescaglioso: risultati straordinari per i nostri atleti al Campionato Sud Italia di kickboxing! Complimenti

Grande successo per la giornata del 1° marzo a Vibo Valentia, in Calabria, dove presso il Palavalentia si è svolto il Campionato Sud Italia di kickboxing, evento che ha visto la partecipazione di ben 550 atleti provenienti da tutto il Meridione.

Una manifestazione di alto livello tecnico e agonistico, organizzata con grande professionalità dal maestro Giorgio Lico, che ha regalato spettacolo, emozioni e sport sano.

A distinguersi in modo particolare sono stati gli atleti montesi della scuola Athena Club Montescaglioso Kickboxing, guidati con competenza, passione e saggezza dal maestro Gino Clemente.

Un gruppo affiatato che rappresenta con orgoglio i colori della propria comunità e di tutti il panorama regionale, dimostrando come la kickboxing sia ormai parte integrante del DNA sportivo montese, unendo tradizione e innovazione in un perfetto equilibrio tra tecnica, disciplina e mentalità vincente.

Ecco gli straordinari risultati conquistati:

1° classificato – Silvio Mario Canterino

1° classificata – Martina Perrucci

2° classificata – Siria Rossetti

3° classificato – Angelo Dibiase

3° classificato – Bledar Kaleci

Risultati che confermano la qualità del lavoro svolto quotidianamente in palestra, fatto di sacrificio, allenamenti intensi, rispetto delle regole e crescita personale.

La kickboxing non è solo uno sport da combattimento, ma una vera scuola di vita che insegna autocontrollo, determinazione e spirito di squadra.

Commenta Gino Clemente:

“Grande soddisfazione ed emozione per le eccellenti prestazioni ottenute ieri dai nostri ragazzi, che hanno saputo affrontare ogni incontro con grinta, cuore e preparazione tecnica.

Il percorso continua, con la consapevolezza che ogni medaglia rappresenta non solo un traguardo, ma anche un nuovo punto di partenza verso obiettivi sempre più ambiziosi”.

Complimenti a tutti gli atleti e allo staff tecnico per aver portato in alto il nome di Montescaglioso della regione e dell’Athena Club: lo sport ancora una volta si conferma veicolo di valori, passione e orgoglio territoriale.

Ecco le foto dei nostri campioni.