Sanremo: Carolina, giovane direttrice d’orchestra di Montescaglioso, porta a casa il prestigioso Premio Bigazzi per il miglior arrangiamento del festival. Complimenti

La giovane direttrice d’orchestra di origini Montesi si porta a casa il prestigioso Premio Bigazzi per il miglior arrangiamento del festival.

Un traguardo che riempie di orgoglio non solo la sua carriera, ma l’intera comunità di Montescaglioso.

Carolina Bubbico, originaria di Montescaglioso, ha calcato il palco del Festival di Sanremo in un ruolo di grande rilievo, dimostrando talento, passione e dedizione.

Per molti, la sua affermazione ha anche un valore personale: chi ricorda gli anni dell’infanzia ricorda il suono delle note del padre Gino che risuonavano tra le mura domestiche, già allora segno di una storia di musica destinata a crescere.

Oggi quella storia continua con Carolina, protagonista di uno dei palcoscenici più importanti d’Italia, portando con sé le radici, i sacrifici e i sogni della sua comunità.

Il suo talento è simbolo di come impegno costante e amore per l’arte possano trasformarsi in eccellenza, senza mai dimenticare le proprie origini.

A esprimere la soddisfazione collettiva è stato anche il Sindaco di Montescaglioso, Vincenzo Zito, che ha sottolineato come la presenza di Carolina al Festival rappresenti un momento storico per la città.

Il Sindaco ha evidenziato come il successo della giovane direttrice sia motivo di orgoglio collettivo e testimonianza concreta del valore dei giovani talenti montesi che, con studio e sacrificio, riescono a distinguersi a livello nazionale.

L’Amministrazione Comunale e l’intera cittadinanza non vedono l’ora di riabbracciare Carolina a Montescaglioso per celebrare insieme i suoi traguardi.

Le porte della città sono e saranno sempre aperte: Carolina è a casa, e qui troverà sempre l’affetto e l’abbraccio della sua gente, pronta a festeggiare questo straordinario percorso di successo.