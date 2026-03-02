Matera, Palazzo Malvinni Malvezzi: al via la celebrazione di queste donne del territorio materano del secolo scorso che si sono distinte in diversi ambiti. L’evento

L’Assessorato Pari Opportunità e Politiche di genere del Comune di Matera presenta l’evento “Storie ordinarie di donne straordinarie” in occasione delle celebrazioni dell‘8 Marzo, una iniziativa promossa in linea con gli indirizzi dell’Amministrazione Nicoletti, che pone al centro del programma la valorizzazione della memoria, la promozione della parità e il riconoscimento del ruolo delle donne nella crescita sociale e culturale della comunità.

In risposta a un avviso del Dipartimento per le pari opportunità “L’Italia delle donne”, rivolto agli enti territoriali e alle istituzioni culturali, volto a individuare di biografie di donne non più viventi che si sono distinte a partire dall’XI secolo e fino al 31 Dicembre 2018, in diversi ambiti, l’Assessorato ha selezionato, attraverso un percorso partecipato, cinque straordinarie figure femminili che hanno vissuto nel territorio materano.

Si tratta di:

Teresa De Ruggieri, scopritrice della Cripta del peccato originale,

Maria Giuseppa Lazzazera detta “Zaseppa”, anima dell’Impero Quinto,

Vania Tantalo, la “Preside di Ferro”,

Rosaria Traetta, la prima Tabaccaia,

Maria Curci, antesignana della legittimità dei figli naturali.

Ha dichiarato il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti:

“Celebrare le donne che si sono distinte nella nostra comunità significa restituire loro il posto che meritano nella storia e offrire alle nuove generazioni esempi di determinazione, coraggio e impegno”.

Afferma l’Assessora alle Pari opportunità e Politiche di genere Stefania Draicchio:

“Il loro ricordo contribuisce a diffondere modelli positivi e di cittadinanza di role model per la parità di genere e per il superamento degli stereotipi.

Non un semplice atto formale, ma un riconoscimento per valorizzare, anche solo attraverso la memoria, donne che hanno segnato un passo importante nel nostro territorio”.

Per fare ciò è stata coinvolta una fitta rete: dal Consiglio Comunale, alla Commissione pari opportunità e politiche di genere del Comune di Matera, alla Rete delle Associazioni di Quartiere, a Rete donna del Comune di Matera.

Lo strumento partecipativo ha consentito di rappresentare al meglio la scelta dei cittadini che, scavando nei ricordi e nella memoria popolare, hanno contribuito in modo decisivo alla scelta delle biografie.

“Non sempre nei libri vengono tracciate le figure femminili, che restano in ombra, in disparte, pur essendo parte integrante della storia – continua l’Assessora Draicchio -.

Per superare ciò, è importante lo strumento della memoria collettiva che, ricordando queste donne e ciò che hanno compiuto nella ordinarietà della loro vita, consente di mantenere vive l’esperienza, la cultura e le tradizioni, rappresentandole come esempi da seguire”.

Per l’occasione, il prossimo 7 Marzo è stato promosso un evento, che si terrà a Palazzo Malvinni Malvezzi alle ore 16.30, sul tema “Storie ordinarie di donne straordinarie“.

Durante l’incontro, che sarà moderato dalla giornalista Stella Montano, oltre ai saluti Istituzionali del Sindaco di Matera Antonio Nicoletti, del Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, del Presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini, e a un’introduzione al tema dell’Assessora Stefania Draicchio, interverrà:

la Prof.ssa Rosalba Demetrio, Presidente Regionale FAI Basilicata con una relazione dal titolo “Il ruolo della memoria collettiva: superare l’oblio e la dimenticanza”.

A seguire, una lettura pubblica delle biografie delle cinque donne a cura degli studenti del Liceo Classico E. Duni di Matera e la consegna delle targhe commemorative.