Incidente sulla Statale 106 Jonica: impatto tra auto e cinghiale!

2 Marzo 2026

Incidente tra un’auto e un cinghiale sulla Statale 106 Ionica in territorio di Policoro.

A bordo vi erano due giovani.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i veterinari dell’asl.

Il mezzo ha riportato notevoli danni.