Incidente sulla Statale 106 Jonica: impatto tra auto e cinghiale!

Incidente tra un’auto e un cinghiale sulla Statale 106 Ionica in territorio di Policoro.
A bordo vi erano due giovani.
Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i veterinari dell’asl.
Il mezzo ha riportato notevoli danni.
Sono partiti in questi giorni i lavori di riqualificazione della Villa Comunale di Pisticci, finanziati con un investimento di 500.000,00 €, per migliorare sicurezza, accessibilità…
Da domenica 8 marzo in prima serata su Rai1 arriva la nuova stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, serie tv in quattro puntate coprodotta…
La giovane direttrice d’orchestra di origini Montesi si porta a casa il prestigioso Premio Bigazzi per il miglior arrangiamento del festival. Un traguardo che riempie…
Grande successo per la giornata del 1° marzo a Vibo Valentia, in Calabria, dove presso il Palavalentia si è svolto il Campionato Sud Italia di…
L’Amministrazione Comunale di Irsina conferma con determinazione la propria attenzione alla crescita del territorio attraverso un investimento mirato nella formazione, considerata leva strategica per lo…
S.P. 25, appaltati i lavori per il ponte ferroviario. La Provincia di Matera comunica che sono stati appaltati i lavori per la messa in sicurezza…
L’Assessorato Pari Opportunità e Politiche di genere del Comune di Matera presenta l’evento “Storie ordinarie di donne straordinarie” in occasione delle celebrazioni dell‘8 Marzo, una…
Il Sindaco Antonio Nicoletti e l’Amministrazione comunale di Matera esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Schiuma e Roberto Laguardia, due concittadini che, con…
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Commissario regionale Sen. del PD, Daniele Manca: “Nel fine settimana del 28 febbraio e 1 marzo i Circoli…
In merito alla situazione dei concittadini bloccati in questi giorni a Gerusalemme, il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti informa di aver preso immediato contatto con…
La Confcommercio di Matera esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Schiuma, uno storico imprenditore della nostra città, un uomo lungimirante e dai…
In una regione che continua a perdere popolazione, la Basilicata detiene un primato che dovrebbe far riflettere: il più alto tasso di motorizzazione d’Italia. I…