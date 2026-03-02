Matera si stringe con affetto al dolore delle famiglie di Giovanni e Roberto: “Hanno lasciato un segno nella nostra comunità”. I dettagli

Il Sindaco Antonio Nicoletti e l’Amministrazione comunale di Matera esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Schiuma e Roberto Laguardia, due concittadini che, con il loro lavoro e la loro umanità, hanno lasciato un segno nella nostra comunità.

Con la morte di Giovanni Schiuma, storico pasticcere materano, la città perde un punto di riferimento prezioso nel mondo della gastronomia. Titolare di un’attività storica e avviata, vera eccellenza del territorio, è stato un pioniere nel settore, contribuendo con passione, sacrificio e visione imprenditoriale a rendere la tradizione dolciaria materana apprezzata e riconosciuta.

La sua professionalità, unita a gentilezza e disponibilità verso clienti e collaboratori, ne hanno fatto un imprenditore stimato e un uomo molto amato.

Nel corso della sua vita ha ricevuto anche significative onorificenze, a testimonianza dell’impegno e del valore del suo percorso umano e professionale.

La scomparsa di Roberto Laguardia colpisce altrettanto profondamente la nostra comunità.

Materano di adozione, pur essendo nato a Montescaglioso, Roberto era parte del tessuto sociale cittadino.

A soli 39 anni, la sua vita è stata prematuramente interrotta, lasciando addolorati quanti lo conoscevano.

Lavoratore serio e apprezzato in un’attività commerciale cittadina, era conosciuto per il suo sorriso, la sua bontà d’animo e la disponibilità verso tutti.

In questo momento di tristezza, il Sindaco Nicoletti, l’Amministrazione comunale e la città di Matera si stringono con affetto al dolore delle famiglie Schiuma e Laguardia, esprimendo loro le più sincere e sentite condoglianze.