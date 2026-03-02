Referendum costituzionale: forte mobilitazione in Basilicata per il NO. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Commissario regionale Sen. del PD, Daniele Manca:

“Nel fine settimana del 28 febbraio e 1 marzo i Circoli del Partito Democratico della Basilicata hanno promosso una mobilitazione diffusa in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo.

Decine di banchetti informativi hanno animato piazze e quartieri, coinvolgendo volontari, amministratori e dirigenti locali in un confronto diretto con i cittadini.

Il referendum non riguarda singole categorie ma l’equilibrio dei poteri e l’autonomia della magistratura, principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale.

La riforma non interviene sui reali nodi della giustizia ma modifica un assetto di garanzie che tutela i diritti dei cittadini e la separazione dei poteri.

Per questo il voto del 22 e 23 marzo rappresenta una scelta di grande rilievo istituzionale.

La mobilitazione proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori iniziative territoriali per promuovere informazione e partecipazione consapevole”.