Pisticci: a dimora oltre 400 nuove piante. I dettagli

Oggi il Comune di Pisticci ha firmato in Regione l’atto di concessione del finanziamento da 𝟭𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗲𝘂𝗿𝗼 per la 𝗿𝗶𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗳𝗹𝗼𝗿𝗼-𝗯𝗼𝘁𝗮𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝗲𝗮 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗲 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝗮 𝗠𝗮𝗴𝗲𝗻𝘁𝗮.
Un progetto che rientra nel programma 𝗙𝗘𝗦𝗥 𝗙𝗦𝗘+ 𝗕𝗮𝘀𝗶𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟭–𝟮𝟬𝟮𝟳 – “𝗕𝗮𝘀𝗶𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻”, e che nasce con l’obiettivo di restituire vita, biodiversità e bellezza a un’area oggi in parte degradata.
Saranno messe a dimora oltre 𝟰𝟬𝟬 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗲 𝗽𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲, tra lecci, roverelle, biancospini, ginestre, lentischi e ornielli.
Un intervento che migliora la qualità dell’aria, riduce il calore urbano e ricuce il legame tra città e natura.
Un investimento di bellezza per una Pisticci 𝗽𝗶𝘂̀ 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗲, 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗰𝘂𝗿𝗮𝘁𝗮, 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗯𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗮 𝘃𝗶𝘃𝗲𝗿𝗲.