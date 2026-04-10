Pielle Basket Matera conquista la finale regionale di questa competizione con un punteggio stratosferico! Complimenti ai giovani atleti

Una conferma per la Pielle Basket Matera, che si conferma leader regionale nella Junior NBA Fip Championship.

La società materana ha conquistato la finale regionale della competizione organizzata dalla Federazione superando i cugini del Nuovo Basket Potenza, con un punteggio stratosferico e senza che la finalissima fosse mai in dubbio.

Il successo permetterà ai ragazzi allenati da coach Francesco Losito di giocare lo spareggio interregionale probabilmente tra un paio di settimane.

Il calendario non è stato ancora stilato perché altre regioni stanno completando la fase territoriale.

L’iniziativa della Federazione Italiana Pallacanestro, giunta al suo terzo anno, promuove in accordo con la Nba un campionato parallelo a quello federale, consegnando ad ogni società partecipante le divise ufficiali delle Franchigie americane.

Le sfide sono dedicate alle squadre Under 13.

Dopo la fase eliminatoria, la finale regionale di Domenica, che ha visto la sfida ai pari età del Nuovo Basket Potenza.

Una sfida vera sul parquet con tante belle giocate da parte dei ragazzi materani, che non hanno mai avuto dubbi sul traguardo finale.

Infatti, i ragazzi di coach Ciccio Losito hanno pian piano dilagato nel punteggio andando anche oltre i quaranta punti di distacco.

Una vittoria importante, che rimarca l’ottimo lavoro svolto negli anni dal team di allenatori della Pielle Basket, che hanno guidato questo gruppo di ragazzi verso il settore giovanile e verso un basket organizzato, fatto di tante trame di gioco e un’ottima distribuzione di palla, oltre che l’utilizzo di tutti e dodici i ragazzi a referto.

Un lavoro che coach Losito, anche responsabile tecnico della società, assieme agli altri istruttori professionisti della Pielle, svolgono quotidianamente in palestra con i ragazzi e che viene certificato dai risultati raggiunti.

La fase play off sarà svolta con un tabellone di tipo tennistico, dove ogni sfida eleggerà la squadra che si qualificherà ai turni successivi, sino ad arrivare a qualificare 16 partecipanti (8 nel maschile e 8 nel femminile) al Final Event, manifestazione conclusiva in cui si gioca per la conquista dell’ambito Anello Junior NBA Italia.

“Siamo felici di aver confermato il primato regionale in questa manifestazione ed è bello ora potersi andare a confrontare con un’altra realtà.

Speriamo di poter dire la nostra e giocare qualche partita, probabilmente avremmo avuto più chance se avessimo avuto modo di disputare gare più difficili e combattute sul territorio, con maggiore confronto.

Non abbiamo l’ambizione di arrivare alla final eight di Ancona, ma siamo pronti a giocarcela e confrontarci con gli avversari di turno, mettendo in campo tutta la nostra voglia e la nostra determinazione.

I ragazzi hanno entusiasmo, oltre che qualità e capacità interessanti per la loro età.

Sarebbe bello proporre dei piccoli concentramenti per le fasi successive a quella regionale, per poter permettere ai ragazzi di confrontarsi con altre realtà e non solamente con una per volta, e poi eventualmente perdendo la partita concludere l’esperienza.

Sicuramente aumenterebbero i costi per le società, ma varrebbe la pena provare a dare a questi ragazzi l’opportunità reale di confronto con realtà di regioni diverse, ambienti diversi e realtà sportive diverse”.

Le finali, che coinvolgeranno otto squadre maschili e otto femminili, si svolgeranno per questa stagione ad Ancona e Osimo dal 28 al 30 Maggio.