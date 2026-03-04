Per Mariangela, mezzosoprano originaria di Scanzano Jonico e cittadina di Pisticci un riconoscimento internazionale. Complimenti!

Un motivo di grande 𝗼𝗿𝗴𝗼𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ di Pisticci arriva dal mondo della musica e della cultura.
Tra le donne insignite del 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗖𝗮𝗹𝗹𝗮𝘀 – 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗲 𝗽𝗿𝗶𝘇𝗲 𝗡𝗲𝘄 𝗬𝗼𝗿𝗸 ci sarà anche 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹𝗮 𝗭𝗶𝘁𝗼, mezzosoprano originaria di 𝗦𝗰𝗮𝗻𝘇𝗮𝗻𝗼 𝗝𝗼𝗻𝗶𝗰𝗼 e 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗶 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶.
Si tratta di un riconoscimento internazionale che rende omaggio alla memoria di 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗖𝗮𝗹𝗹𝗮𝘀, icona assoluta della lirica, celebrando figure che si distinguono per valore artistico e culturale.
La cerimonia culminerà nel 𝗴𝗮𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝟳 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲 a 𝗡𝗲𝘄 𝗬𝗼𝗿𝗸, presso la 𝗖𝗼𝗹𝘂𝗺𝗯𝘂𝘀 𝗖𝗶𝘁𝗶𝘇𝗲𝗻𝘀 𝗙𝗼𝘂𝗻𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, in una serata che unirà omaggio alla “Divina” e valorizzazione di eccellenze di rilievo internazionale.
Così l’Amministrazione che ne dà notizia:
“A lei giungano le nostre 𝗰𝗼𝗻𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 e l’abbraccio di un’intera comunità: un riconoscimento che 𝗱𝗮̀ 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗶𝗼 𝗮𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 e rende orgogliosa 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶 𝗲 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗕𝗮𝘀𝗶𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮.
Complimenti, Mariangela!”