Matera: trasforma la casa in un deposito di droga e non solo! L’operazione della Polizia

La Polizia di Stato di Matera ha tratto in arresto un 65enne materano, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è scaturito da una mirata attività antidroga, condotta dagli agenti della Squadra Mobile.

Nel corso dei servizi, i poliziotti hanno fermato il 65enne, mentre era alla guida della sua autovettura, sottoponendolo a controllo.

Fin da subito l’uomo ha manifestato un atteggiamento nervoso e insofferente.

Alla luce del suo comportamento e dei precedenti specifici in materia di stupefacenti, gli operatori hanno proceduto una perquisizione personale, rinvenendo nella tasca dei pantaloni la somma di 545 euro in contanti, suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Gli accertamenti sono stati, quindi, estesi al veicolo e, successivamente, all’abitazione.

Nella camera da letto, all’interno di un armadio, sono stati rinvenuti e sequestrati 195,53 gr. di cocaina e un modico quantitativo di ecstasy/MDMA.

In cucina, in una cassapanca, è stato, poi, rivenuto ulteriore stupefacente del tipo hashish, suddiviso in involucri in cellophane, per un peso complessivo di circa 1,2 kg e materiale per il confezionamento e pesatura della droga.

Nel corso della perquisizione, in diverse buste per il pane, veniva rinvenuta e sequestrata un’ingente somma di denaro in contanti, pari all’importo complessivo di 138.595,00 euro.

Su disposizione dell’A.G., il 65enne è stato associato alla locale Casa Circondariale e, a seguito dell’udienza di convalida, è stata emessa l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Si rappresenta che gli accertamenti vanno intesi, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale.