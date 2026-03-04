Matera, raccolta rifiuti: possibili disagi. L’avviso

Il Comune di Matera informa la cittadinanza che:
“a seguito della proclamazione dello sciopero generale nazionale del servizio di igiene pubblica urbana da parte della Confederazione sindacale USI (Unione Sindacale Italiana) per la giornata di lunedì 9 marzo 2026, potranno verificarsi disservizi nei servizi di raccolta dei rifiuti.
Si precisa, tuttavia, che, nel rispetto delle disposizioni di legge, anche in caso di adesione saranno garantiti i servizi minimi essenziali al fine di assicurare la continuità delle attività indispensabili”.