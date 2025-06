Ospedale di Matera: operative due importanti apparecchiature. Ecco dove sono state installate

La Regione Basilicata ha certificato la piena operatività di due importanti apparecchiature sanitarie installate presso il presidio ospedaliero “Madonna delle Grazie” di Matera:

un Tomografo Assiale Computerizzato di ultima generazione e un Densitometro Osseo, acquisiti grazie all’investimento M6C2 – 1.1.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), nell’ambito del più ampio progetto di ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero.

L’Azienda sanitaria di Matera, soggetto attuatore delegato, ha completato tutte le fasi necessarie – dall’installazione al collaudo – garantendo la piena entrata in funzione delle apparecchiature secondo i tempi stabiliti.

Con l’adozione della relativa delibera regionale, la Basilicata ha ufficialmente raggiunto uno degli obiettivi strategici (Target M6C2-6) previsti dal Pnrr per l’ambito sanitario.

Il nuovo Tomografo Assiale Computerizzato è stato installato nel corpo B del piano -1 dell’ospedale, stanza B2-59.

Si tratta di una strumentazione altamente performante, dotata di tecnologie avanzate per una diagnosi più rapida, precisa e sicura, anche in situazioni cliniche complesse.

Il Densitometro Osseo è operativo nella stanza B2-52/53 dello stesso plesso ospedaliero ed è essenziale per la prevenzione e diagnosi dell’osteoporosi, una condizione in costante aumento nella popolazione anziana.

Dichiara l’assessore alla Salute, alle Politiche per la persona e al Pnrr, Cosimo Latronico:

“L’installazione e l’entrata in funzione di queste nuove apparecchiature rappresentano un passo concreto nel rafforzamento della sanità pubblica lucana.

In un’epoca in cui la tecnologia è sempre più determinante per la tempestività e l’accuratezza delle cure, garantire ai nostri ospedali strumenti all’avanguardia è una responsabilità che stiamo onorando con metodo e visione.

Il Pnrr non è solo un’opportunità finanziaria, ma uno strumento di trasformazione strutturale, che stiamo traducendo in benefici tangibili per i cittadini”.

L’intervento rientra nella strategia regionale di attuazione del Pnrr – Missione 6 – Salute, ed è parte integrante della programmazione territoriale per l’efficientamento dei servizi diagnostici, in linea con gli obiettivi di prossimità, digitalizzazione e sostenibilità della sanità pubblica.

La documentazione completa è stata caricata sulla piattaforma ReGiS del ministero della Salute, consentendo così la certificazione ufficiale del target raggiunto.