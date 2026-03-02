Nell’APT Basilicata più valorizzazione del personale e organici rafforzati. Le ultime notizie

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Segretario Generale UIL FPL BASILICATA:

“La UIL FPL esprime forte apprezzamento per il lavoro che si sta portando avanti all’interno dell’APT Basilicata, un’agenzia che da sempre rappresenta un fiore all’occhiello per la nostra regione e che negli ultimi periodi è stata oggetto di un importante rilancio.

Un percorso che ha consentito di restituire maggiore visibilità all’ente e, soprattutto, di porre al centro la valorizzazione del personale, elemento fondamentale per garantire servizi sempre più efficienti e qualificati.

In tempi particolarmente rapidi sono state realizzate le progressioni verticali, attese da tempo dai lavoratori.

È stato inoltre definito il regolamento relativo alle nuove EQ (Elevate Qualificazioni), passaggio fondamentale che consentirà ora di procedere con la pubblicazione dei bandi per l’assegnazione delle nuove PO, rafforzando così l’organizzazione interna e riconoscendo professionalità e competenze presenti nell’ente.

Anche sul fronte della performance è stato recuperato tempo prezioso, consentendo di riallineare importanti procedure amministrative e organizzative che riguardano direttamente i dipendenti e il buon funzionamento dell’agenzia.

Un ulteriore segnale di attenzione verso il personale è rappresentato dall’erogazione delle spettanze previste dal nuovo Contratto Nazionale degli Enti Locali 2022–2024, che saranno corrisposte con la busta paga del mese di Marzo.

Un passaggio significativo che conferma la volontà di garantire ai lavoratori il pieno riconoscimento dei diritti contrattuali.

È stato inoltre annunciato che, attraverso il nuovo Piano del fabbisogno del personale 2026–2028, sarà previsto un potenziamento dell’organico dell’APT, al fine di far fronte alle attuali carenze di personale e rafforzare ulteriormente la capacità operativa dell’agenzia.

Si tratta di una prospettiva importante che potrà contribuire a migliorare l’organizzazione del lavoro e a sostenere le attività di promozione e sviluppo turistico della Basilicata.

Come organizzazione sindacale riteniamo importante evidenziare il clima positivo e costruttivo che si è venuto a creare grazie al lavoro della nuova governance dell’APT, che ha saputo avviare un confronto serio e responsabile con le rappresentanze dei lavoratori, favorendo un percorso di crescita e di miglioramento complessivo dell’ente.

Nei prossimi mesi saremo inoltre chiamati ad avviare un nuovo percorso di confronto e di contrattazione, anche in vista della contrattazione integrativa del 2026.

La UIL FPL continuerà a svolgere il proprio ruolo con senso di responsabilità, nell’interesse dei lavoratori e con l’obiettivo di contribuire a rafforzare ulteriormente l’APT Basilicata come struttura strategica per la promozione e lo sviluppo del territorio.

Il nostro impegno sarà quello di proseguire nel dialogo costruttivo già avviato, affinché si continui a investire sul personale, sulle competenze e sull’organizzazione del lavoro, elementi indispensabili per consolidare i risultati raggiunti e affrontare con fiducia le sfide future”.