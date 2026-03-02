Il Ministro Nordio in Basilicata. Ecco i dettagli

“A Potenza per il Sì, il 4 marzo alle ore 11:00, presso il Polo Bibliotecario, il Ministro Nordio prenderà parte all’incontro organizzato dall’On. Salvatore Caiata, deputato lucano di Fratelli d’Italia, con la presenza delle autorità locali e dei cittadini per dibattere dell’importante riforma della Giustizia, in vista dell’appuntamento referendario del 23-24 marzo.
Un momento di confronto e di approfondimento che vedrà i cittadini di potenza al centro”.
Lo fa sapere in una nota On. Salvatore Caiata.