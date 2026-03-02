Matera: in questi “Quaderni di Viaggio” la Basilicata si rivela una meraviglia antica. L’evento di presentazione

Dopo il successo in Italia e all’estero del libro BASILICATA TERRA ACQUA FUOCO E CUORE D’ARGILLA, la casa editrice Menabò – Creazioni d’Arte propone una nuova linea editoriale, piccola, semplice, elegante: dodici “Quaderni di Viaggio” illustrati dagli acquerelli dell’artista francese Fabrice Moireau, realizzati tra la fine del 2012 e l’inizio del 2015, con i testi inediti di Eleonora Onghi, storica dell’arte, tutti dedicati ai 131 borghi lucani.

Comodi da usare nella vita quotidiana – le misure, 140x90mm – si adattano perfettamente a una borsa da lavoro.

Ideali per un diario intimo, un diario di viaggio, lettere, memo, appunti, scrittura creativa, quaderni, schizzi, diagrammi e altro.

Così, proprio quando il digitale prende il sopravvento obbligandoci a un’osservazione fugace e distratta di ciò che ci sta intorno, un quaderno può essere portato ovunque, in viaggio, ma anche nel lavoro, ed esaudisce il desiderio di recuperare le pratiche “lente” che richiedono concentrazione.

Perfetti per brainstorming, scrittura creativa, diari di esperienze, pianificazione delle vacanze, monitoraggio del proprio allenamento, o semplicemente per scarabocchiare e dipingere.

Un “Quaderno di Viaggio” è un “luogo” dove è possibile annotare esperienze di cui fare tesoro, come una collezione di avventure, storie, emozioni e scoperte.

È anche il modo migliore per registrare dettagli che possono sembrare insignificanti, ma che poi rivelano l’anima che ha reso un viaggio memorabile; sono i primi a svanire nel tempo e pertanto non andrebbero trascurati.

È più che fare fotografie. Quello che scrivi e disegni ti entra dentro attraverso lo sguardo e la mano.

Per questo il viaggiatore curioso e attento, nonostante porti con sé una macchina fotografica, non abbandonerà mai quaderno e matita.

Nelle teorie di acquerelli e nei racconti di Eleonora Onghi, anche la Basilicata dei “Quaderni di Viaggio” si rivela una meraviglia antica.

Nulla di grandioso, nulla che abbagli, ma solo forme vere e autentiche di un’Italia di provincia.

La presentazione dei “Quaderni di Viaggio” a Casa Noha apre un ciclo di appuntamenti dedicati ai territori della Basilicata, promossi nei prossimi mesi dalle cinque Delegazioni e dai Gruppi FAI lucani, all’interno di un format ideato dalla Presidente Regionale FAI Basilicata, Rosalba Demetrio.

Conduce Beatrice Volpe, Giornalista, Capo Delegazione FAI di Matera.

Intervengono: Rosalba Demetrio, Storica, Presidente Regionale FAI Basilicata, Carlo Pastore, Editore di Menabò – Creazioni d’Arte. Arianna Montemurro, Musicista, interpreterà brani per flauto solo.

Le attività di comunicazione sono a cura di Liliana Riccardi, Delegata Regionale FAI Comunicazione Basilicata. La grafica della locandina allegata, a cura di Donatella Acito, Property Manager Bene FAI Casa Noha.

Di seguito la locandina con i dettagli.