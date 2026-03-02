L’Avis di Matera prepara le prossime attività sul territorio, dopo i risultati del 2025. Cosa c’è da sapere

Sabato 28 febbraio, alle ore 19:00, presso la Sala Ratzinger della Parrocchia Sant’Agnese, si è svolta l’Assemblea Annuale dei Soci dell’AVIS Comunale di Matera.

Dopo l’analisi delle attività svolte durante l’anno 2025 e la lettura e approvazione dei bilanci, il presidente Nicola Micco ha sottolineato come l’Assemblea rappresenta un momento fondamentale per la programmazione delle attività associative del territorio.

Fra queste:

il potenziamento della plasmaferesi,

le nuove campagne nelle scuole per sensibilizzare le giovani generazioni;

le strategie per il ricambio generazionale tra i donatori e i volontari attivi.

In questo svolgono un ruolo fondamentale i ragazzi del servizio civile che quotidianamente danno un contributo di innovazione e freschezza.

Il Presidente Micco ha sottolineato l’importanza dell’autosufficienza nazionale, ricordando che il raggiungimento degli obiettivi di raccolta sangue e plasma richiede uno sforzo collettivo.

Sono stati quindi illustrati i risultati dell’anno 2025:

soci donatori n. 1.949 (+4%),

donazioni di sangue intero n. 1.859 (-0,6%),

donazioni di plasma n. 260 (+28%),

donazioni totali n. 2.119 (+2%).

Al termine dell’ assemblea, sono state consegnate le benemerenze ai donatori per il numero di donazioni raggiunte nell’anno.

E’ seguito un momento conviviale inteso a rafforzare il senso di comunione fra soci, donatori e volontari.