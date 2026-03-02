Matera e provincia: un sostegno concreto per le persone che lottano contro questa malattia. Serve il vostro aiuto

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, dal 6 all’8 marzo 2026, AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Sezione Provinciale di Matera, sarà presente nelle piazze di Matera e altre 16 città della provincia con Gardensia, l’iniziativa nazionale di informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi che unisce solidarietà e impegno concreto a sostegno della ricerca scientifica e dei servizi per le persone con sclerosi multipla e patologie correlate.

Promossa da AISM, Gardensia si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, a conferma del valore civile e sociale di un’iniziativa riconosciuta e attesa, che da anni unisce partecipazione, solidarietà e responsabilità collettiva.

Le due piante, gardenia e ortensia, in un’unione simbolica, rappresentano il legame profondo tra le donne e la sclerosi multipla, che le colpisce con una frequenza doppia rispetto agli uomini.

La sclerosi multipla è una malattia neurologica cronica, imprevedibile e spesso invalidante, che in Italia coinvolge oltre 144 mila persone, manifestandosi prevalentemente in età giovane, in una fase della vita ricca di progetti personali e professionali.

A Matera e provincia sono oltre 400 le persone con SM.

Una condizione che richiede risposte continue nel tempo: dalla ricerca scientifica alla presa in carico integrata, fino al supporto psicologico e sociale.

I fondi raccolti attraverso la Gardensia di AISM contribuiscono a sostenere la ricerca scientifica e a rafforzare i servizi sociosanitari promossi da AISM su tutto il territorio nazionale, trasformando un gesto di solidarietà in risorse concrete per migliorare la qualità della vita delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate.

Un impegno che guarda al presente, ma soprattutto al futuro, in un contesto in cui l’allungamento della vita e la cronicità rendono sempre più centrale il tema della continuità delle cure e dell’assistenza.

Dichiara Arianna Cinieri, Presidente della Sezione Provinciale AISM di Matera:

“Gardensia è un appuntamento molto importante per il nostro territorio, perché permette di trasformare un gesto semplice in un sostegno concreto alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate e alle loro famiglie.

Grazie all’impegno dei volontari e alla partecipazione dei cittadini, possiamo continuare a essere presenti con servizi, ascolto e orientamento per chi convive ogni giorno con la malattia”.

Nel fine settimana del 6, 7 e 8 marzo, grazie all’impegno di oltre 100 volontarie e volontari AISM, gardenie e ortensie saranno presenti a Matera e in 16 piazze della provincia (Accettura, Bernalda, Calciano, Ferrandina, Marconia di Pisticci, San Giorgio Lucano, Valsinni, Miglionico, Montalbano, Metaponto, Policoro, Nova Siri, Rotondella, Stigliano, Grassano e Grottole).

In queste date sarà possibile:

recarsi nelle piazze dove sono presenti i volontari AISM;