Matera protagonista: tutto pronto per il ritorno della nostra Imma Tataranni con la quinta e ultima stagione su Rai 1. Contenti?

Imma Tataranni Sostituto Procuratore è arrivata alla sua quinta stagione che prenderà il via domenica 8 marzo.
Vanessa Scalera torna nei panni del sostituto procuratore più irriverente e amato della televisione italiana e si ritrova sola come non mai.
La figlia infatti, come riporta style.corriere.it, è ormai indipendente e il marito Pietro (Massimiliano Gallo) sembra distante.
I casi su cui indaga rispecchiano la sua condizione: tutti legati a famiglie disfunzionali, proprio come la sua.
E il nuovo procuratore capo (Rocco Papaleo) rigido e invadente, non tollera la sua indole così “libera”.
Le riprese della quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore si sono svolte a Matera tra l’8 settembre e il 17 ottobre 2025.
Il pubblico potrà rivedere e riconoscere la straordinaria bellezza della Città dei Sassi, cornice viva e autentica della storia.
Contenti?