Montescaglioso: l’Under 15 della Polisportiva Libertas si aggiudica il titolo provinciale Giovanissimi! Complimenti

L’Under 15 della Polisportiva Libertas Montescaglioso si aggiudica il titolo provinciale Giovanissimi.

Decisiva la vittoria in rimonta per 4-1 nella finalissima contro il Grassano disputata sabato 10 Maggio sul neutro di Pomarico .

La finale vinta dai montesi nello spareggio interprovinciale Girone A- B ha decretato i biancazzurri campioni provinciali e promossi nel campionato regionale.

La Polisportiva Libertas Montescaglioso conquista il titolo del campionato provinciale di Matera dopo essersi aggiudicato il girone B con uno straordinario campionato frutto di una stagione da record: 80 gol segnati, (miglior attacco ) 19 subiti, (miglior difesa), 13 vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta.

Il capocannoniere del campionato e della squadra e stato Enrico Castellaneta con 29 gol realizzati seguito da Mattia Ditaranto a quota 20 e Francesco Motola a 10.

Numeri che hanno portato i ragazzi di mister Cicorella alla vittoria del girone B e poi alla vittoria in rimonta nella finale interprovinciale sul neutro di Pomarico contro il Grassano vincitrice del girone A, per 4-1 con i gol di Francesco Motola, Kleo Fida, Enrico Castellaneta e Mattia Ditaranto, staccando il pass per un posto nel torneo regionale.

Arrivano quindi preziosi e meravigliosi traguardi per la società presieduta da Nino Locantore in un week end quello scorso di grandi soddisfazioni. P

er la società montese, si tratta della seconda meritata promozione messo in bacheca quest’anno dopo l’Under 15 di mister Cicorella anche la prima squadra di mister Marchitelli ha staccato il pass per il campionato superiore vincendo lo spareggio nella finale play off di Prima categoria contro il comprensorio Bradanico e regalando a se stessi ed ai tifosi biancazzurri importanti soddisfazioni sia a livello giovanile che senior per un’ annata sicuramente positiva ed esaltante.

Di seguito la rosa Giovanissimi della Polisportiva Libertas Montescaglioso

Portieri: Rocco Luigi Confuorti,Ettore Ditaranto,Mattia Dimichino

Difensori: Andrea Matarazzo

Massimiliano Petrasanta,Luigi Contuzzi

Francesco Lapenna ,Pietro Venezia ,Angelo Zito,Francesco Panico

CENTROCAMPISTI:Gaetano Soldini,Pietro Venezia , Kleo Fida,Francesco Motola, Ili muccolari,Ambrogio Ingordino

Attaccanti: Enrico Castellaneta ,Mattia Ditaranto,Vito Contangelo