Meteo Matera: peggioramento in agguato! Ecco gli ultimi aggiornamenti

Sulle regioni meridionali tra sabato e domenica il tempo volgerà verso un modesto peggioramento per effetto di alcuni disturbi in quota nel tessuto anticiclonico: ci attende un generale incremento della copertura nuvolosa medio-alta e qualche breve rovescio o piovasco.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani Sabato 7 Marzo, avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 7°C.
Domenica 8 Marzo avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 9°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.