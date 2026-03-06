A San Mauro Forte l’eclettico Dino Paradiso per questo premio promosso da Coldiretti Basilicata: i vincitori

San Mauro Forte, nel materano, ha ospitato la finale regionale dell’Oscar Green di Basilicata, il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa, che punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro l’agricoltura, attraverso tante idee innovative.

Location della cerimonia di premiazione il suggestivo palazzo Arcieri Bitonti.

Dopo l’accoglienza e i saluti istituzionali del sindaco, Nicola Savino, e del presidente di Coldiretti Matera, Pietro Bitonti, i lavori sono stati aperti dalla delegata regionale Giovani Impresa, Carmen Canosa.

Un momento solenne ha celebrato gli 80 anni di Coldiretti, con la consegna a tutti gli intervenuti, della medaglia d’argento coniata dalla Zecca dello Stato.

Sul palco, con la sua maestria ed energia, l’eclettico Dino Paradiso, che ha saputo affascinare la platea dei giovani.

Quanto ai vincitori:

per la categoria “Impresa digitale e sostenibile”, il premio è andato all’azienda di Giuseppe Cignarale. Ha portato una soluzione integrata che combina acquacoltura e produzione idroponica, un’agricoltura innovativa e sostenibile in grado di diversificare la produzione agroalimentare.

Per la categoria “Campagna Amica”, l’azienda vincitrice è stata quella di Felisia Di Virgilio, con un’idea che permette di passare dalla coltivazione dei petali di rosa damascena e piante officinali alla produzione di oli essenziali per la cosmetica.

Per la categoria “Agri-influencer” premiata l’azienda “Casale De Filippo” di Flavia Maimone per l’ottimo esempio di utilizzo dei canali social per comunicare con tutti i clienti/consumatori e promuovere i valori dell’azienda.

Infine vincitrice della categoria “+ impresa” l’azienda” al bosco delle api di Ersilia Sinisgalli. Ha portato serenità in un percorso innovativo e sperimentale utilizzando le api per diversificare l’offerta turistica locale.

Una menzione speciale per merito è andata all’azienda Sabato Mattia per aver diffuso nei mercati extra regionali prodotti del territorio lucano. Un’idea che sembra semplice da attuare, ma evidenzia una complessità di azioni da mettere in campo nel perseguirla.

La giornata è stata scandita da quattro salotti di approfondimento:

Uno sulla fauna selvatica, nel corso del quale è stata analizzata l’insostenibilità del problema per l’agricoltura e la sicurezza urbana, facendo il punto sul contratto di filiera cinghiali.

Poi un focus su olio igp Lucano e fragola della Basilicata igp. Si è parlato anche di innovazione e digitalizzazione ed è stata esplorata la maturità digitale delle imprese. È stata, inoltre, sottoscritta una convenzione tra Regione Basilicata e Coldiretti per abbattere il digital divide, offrendo servizi spid, firma digitale, pec gratuitamente negli uffici dell’organizzazione agricola lucana.

Infine spazio al Complemento regionale per lo sviluppo rurale. Si è discusso su come attualizzarlo per affrontare le nuove sfide climatiche e geopolitiche.

Le conclusioni della giornata, affidate all’assessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, al presidente della Coldiretti di Basilicata, Antonio Pessolani e al delegato nazionale Coldiretti Giovani Impresa, Enrico Parisi, hanno ribadito la centralità dei giovani nel dare forma all’agricoltura di domani.

Tra i momenti più intensi della finale Oscar Green Basilicata quello dell’agente di polizia, il lucano Francesco D’Onofrio che, da vero eroe, per salvare delle vite durante l’esplosione di un distributore di gpl a Roma, non ha esitato a mettere a rischio la propria incolumità.