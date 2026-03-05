Manca poco allo Sciopero del 9 marzo: stop a scuole, sanità e trasporti

Lunedì 9 marzo 2026 l’Italia si ferma per la mobilitazione sindacale che coinvolgerà diversi settori chiave del Paese.

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne, Flc Cgil e Cobas hanno proclamato uno sciopero generale che interesserà scuola, università, ricerca e trasporti, con possibili ripercussioni anche su sanità e pubblica amministrazione.

La Flc Cgil ha indetto, come si apprende da quifinanza, un’intera giornata di astensione dal lavoro per il personale di scuola, università, ricerca, Afam, formazione professionale e scuola non statale.

Nella nota diffusa dal sindacato si legge:

“Intendiamo riaffermare i diritti delle donne, a partire da quello all’autodeterminazione e alla parità di genere, davanti alla evidente recrudescenza di una cultura maschilista, misogina e patriarcale, che si traduce in frequenti episodi di violenza e discriminazione […].

Non possiamo più accettare l’irresponsabilità e l’arretratezza culturale della classe politica che guida il Paese. Serve una reazione decisa, immediata e strutturata”.

Sul fronte dei trasporti, la situazione è articolata.

Mentre Usi e Usb hanno dichiarato che il comparto non rientrerà nella loro iniziativa, diversa è la posizione di Slai-Cobas, che ha proclamato uno sciopero generale di 24 ore con possibili ripercussioni su treni, autobus e metropolitane.

Per gli utenti del trasporto pubblico, lunedì potrebbe dunque rivelarsi una giornata complessa. Saranno comunque garantiti i servizi minimi nel rispetto delle normative vigenti e delle fasce di tutela previste.

Si fermano anche le scuole. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficialmente comunicato le azioni di sciopero previste per lunedì 9 marzo.

Le istituzioni scolastiche informeranno le famiglie attraverso i consueti canali, in merito alle eventuali ripercussioni sul regolare svolgimento delle attività didattiche e dei servizi amministrativi, come previsto dalla normativa.

Anche l’Inps ha comunicato che nel corso della giornata potrebbero verificarsi disservizi.

La mobilitazione coinvolgerà settori pubblici e privati, comprese le Ausl presenti sul territorio nazionale.

Lo sciopero interesserà infermieri, operatori sociosanitari, ostetriche, personale della riabilitazione e altre figure del comparto sanitario, oltre alla dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e al personale tecnico, professionale e amministrativo.

Diverse Ausl, come quella di Bologna, Reggio Emilia e Piacenza, hanno già attivato le procedure necessarie a garantire i servizi pubblici essenziali e i contingenti minimi di personale, come previsto dalle disposizioni normative e dagli accordi sindacali in caso di sciopero.