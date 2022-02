Meteo: dopo la spolverata di neve su alcune zone della Basilicata, come sarà il tempo Su Matera? Ecco Le Previsioni

L’ondata di freddo che ha colpito la Basilicata e che oggi ha portato una spolverata di neve su alcuni comuni lucani, continua con temperature minime vicino agli zero gradi.

Ma quale sarà il tempo per i prossimi giorni su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo domani avremo cieli molto nuvolosi con possibili deboli nevicate al mattino.

La temperatura massima registrata sarà di 6°C e la minima di 2°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

