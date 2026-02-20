Matera: un vero e proprio “patto di competenza” tra l’assessore alla Salute, Cosimo Latronico, e la delegazione di Confprofessioni Basilicata. I dettagli

Un vero e proprio “patto di competenza” è stato al centro di un incontro avvenuto oggi nella sede della Regione a Matera tra l’assessore alla Salute, Cosimo Latronico, e la delegazione di Confprofessioni Basilicata.

Un tavolo caratterizzato da un clima di eccezionale cordialità e pragmatismo, che ha visto l’Amministrazione regionale e il mondo delle professioni convergere verso l’obiettivo comune di integrare le eccellenze del territorio nei processi di riforma del sistema sanitario.

L’assessore Latronico ha espresso soddisfazione per l’esito del colloquio, sottolineando come la salute non si tuteli solo nelle corsie, ma attraverso una rete di competenze multidisciplinari che i professionisti lucani sono pronti a mettere a disposizione della comunità con spirito propositivo.

Secondo l’esponente della Giunta regionale, Matera oggi è diventata il laboratorio di un dialogo che punta a tradursi rapidamente in fatti concreti, rendendo i servizi sanitari più snelli e vicini ai bisogni reali dei cittadini.

L’entusiasmo manifestato dai rappresentanti di Confprofessioni ha confermato la validità di un metodo basato sull’ascolto attivo, ponendo le basi per una stagione di riforme condivise.

L’incontro odierno, infatti, rappresenta solo il primo passo di un cronoprogramma serrato: le parti hanno già concordato di rivedersi a breve per entrare nel merito di dossier specifici, tra cui il ruolo dei professionisti nella medicina territoriale, la semplificazione amministrativa e l’impatto della digitalizzazione sui percorsi di cura.

Il confronto si è chiuso con l’impegno reciproco di trasformare le linee programmatiche discusse oggi in azioni amministrative efficaci e tempestive.