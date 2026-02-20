Acquedotto Lucano fa tappa a Stigliano: al via una “verifica tecnica approfondita per risolvere le criticità storiche”. I dettagli

Il viaggio nei territori di Acquedotto Lucano fa tappa a Stigliano.
Prosegue il ciclo di incontri del DG Luigi Cerciello Renna con i Sindaci lucani.
Oggi, nel Municipio di Stigliano, il confronto con Francesco Micucci ha confermato il nuovo corso aziendale basato sull’ascolto diretto e sulla presenza costante.
- Obiettivo del giorno: Gannano.
Abbiamo avviato una verifica tecnica approfondita per risolvere le criticità storiche e dare finalmente una risposta definitiva e stabile ai cittadini.
Avanti così, comune dopo comune.