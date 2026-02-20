Grande cuore dei lucani: raccolti quasi 7000 confezioni di farmaci che contribuiranno a curare persone in difficoltà. I dettagli

Sono oltre 670.000, pari a un valore superiore a 6 Milioni di euro, le confezioni di medicinali donate durante la 26ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico (10–16 Febbraio).

I medicinali sosterranno 2.118 realtà assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico e aiuteranno almeno 502.000 persone indigenti.

Alla Raccolta hanno partecipato 6.068 farmacie in tutta Italia, più di 27.300 volontari e oltre 21.300 farmacisti.

I titolari delle farmacie hanno donato a Banco Farmaceutico oltre 910.000 euro.

In Basilicata hanno aderito 58 farmacie (50 in provincia di Potenza e 18 in provincia di Matera) e sono state raccolte 6.881 confezioni (pari a un valore di 61.512 euro) che contribuiranno a curare le persone aiutate da 24 realtà assistenziali del territorio regionale.

A rivolgersi alle realtà assistenziali per ricevere farmaci e cure sono, prevalentemente, uomini (il 51,6% del campione, contro il 48,4% delle donne) e adulti (18-64 anni, pari al 58%).

Resta particolarmente rilevante la quota di minori, che sono 145.557 (pari al 29%).

Dichiara il presidente di Federfarma Nazionale, Marco Cossolo:

«Anche quest’anno le farmacie hanno partecipato con impegno e con grande spirito di responsabilità sociale alle Giornate di Raccolta del Farmaco, per dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà economica e appartenenti alle fasce più fragili della popolazione.

La farmacia conferma così il proprio ruolo di presidio sociosanitario attento ai bisogni della collettività, sempre aperto e vicino al cittadino, anche nelle aree più disagiate del paese, per favorire un equo accesso al farmaco sul territorio».