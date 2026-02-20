Matera pronta ad accogliere Mariela Garriga e Riccardo Scamarcio per le riprese di The Resurrection of the Christ. Ecco quali ruoli interpreteranno

Mariela Garriga e Riccardo Scamarcio saranno tra i principali protagonisti il 20 aprile a Matera per le riprese di The Resurrection of the Christ, il nuovo progetto cinematografico che riporta il regista premio Oscar Mel Gibson nella città dei Sassi a oltre vent’anni dal successo di The Passion of the Christ.

Il 18 e 19 Febbraio la seconda unità della produzione Tea Time Film S.r.l., per conto della Panorama Films Srl, è stata impegnata in due giornate di riprese ambientate nel suggestivo scenario della Murgia Materana.

Il prossimo ciak è previsto ad aprile, con l’arrivo dell’attrice cubano-statunitense Mariela Garriga, che interpreta una delle versioni del personaggio di Maria Maddalena, e dell’attore nativo di Andria Riccardo Scamarcio nei panni di Ponzio Pilato.

Le riprese – come indicato nella delibera della giunta comunale – interesseranno esclusivamente l’area murgiana, senza allestimenti scenografici invasivi.

In particolare, le scene saranno girate al Belvedere di Murgia Timone e in alcune aree panoramiche individuate nel corso della fase realizzativa.

Il film racconterà le ore successive alla crocifissione fino alla Resurrezione.

The Resurrection of the Christ avrà una durata di circa 150 minuti e sarà distribuito nelle sale cinematografiche in occasione della Pasqua 2027.