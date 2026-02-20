ULTIME NEWS

Montescaglioso: all’Istituto Palazzo “Ogni libro è una creatura viva”. I dettagli

20 Febbraio 2026

Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo “Palazzo Salinari” di Montescaglioso ha aderito alla dodicesima edizione di Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole.

La campagna ha preso il via lunedì 16 febbraio e si estenderà per due settimane, coinvolgendo gli alunni in una grande festa collettiva dedicata alla lettura ad alta voce.

Il tema istituzionale dell’edizione è “Ogni libro è una creatura viva”, ispirato al Cantico delle creature di San Francesco d’Assisi.

Una scelta che intende valorizzare la lettura come esperienza condivisa, capace di generare relazioni, armonia e senso di comunità.

Attraverso la lettura e le pratiche proposte in classe durante l’orario curricolare e di pomeriggio ù, con i momenti di lettura in biblioteca, i bambini e i ragazzi hanno imparato a riconoscere e accogliere tutte le emozioni, ad agire in linea con i propri valori e a costruire relazioni autentiche sperimentando con entusiasmo il piacere della lettura.