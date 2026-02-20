Montescaglioso: all’Istituto Palazzo “Ogni libro è una creatura viva”. I dettagli

Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo “Palazzo Salinari” di Montescaglioso ha aderito alla dodicesima edizione di Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole.

La campagna ha preso il via lunedì 16 febbraio e si estenderà per due settimane, coinvolgendo gli alunni in una grande festa collettiva dedicata alla lettura ad alta voce.

Il tema istituzionale dell’edizione è “Ogni libro è una creatura viva”, ispirato al Cantico delle creature di San Francesco d’Assisi.

Una scelta che intende valorizzare la lettura come esperienza condivisa, capace di generare relazioni, armonia e senso di comunità.

Attraverso la lettura e le pratiche proposte in classe durante l’orario curricolare e di pomeriggio ù, con i momenti di lettura in biblioteca, i bambini e i ragazzi hanno imparato a riconoscere e accogliere tutte le emozioni, ad agire in linea con i propri valori e a costruire relazioni autentiche sperimentando con entusiasmo il piacere della lettura.