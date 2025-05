Matera: pronto il Piano di rinforzo sanitario per la tappa del Giro d’Italia. Ecco cosa prevede

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera informa che in occasione del Giro d’Italia che farà tappa nella Città dei Sassi mercoledì 14 maggio, le visite sanitarie programmate all’Ospedale Madonna delle Grazie e negli ambulatori della sede ASM di via Montescaglioso saranno sospese alle ore 11,30 per evitare agli utenti i disagi connessi alla chiusura di diverse arterie stradali interessate dal passaggio della carovana rosa alcune delle quali saranno interdette alla circolazione già dalla prima mattina del 14 maggio.

L’Azienda Sanitaria ha provveduto ad avvisare i pazienti che avevano visite in agenda per quella data concordando la riprogrammazione delle stesse nei giorni successivi.

In occasione della tappa materana della gara ciclistica l’ASM ha attivato anche il “Piano di rinforzo intraospedaliero” che prevede la riorganizzazione logistica e strutturale delle risorse secondo quanto richiesto dalla Prefettura.

Il Piano potenzia le unità di personale sanitario in servizio ed aumenta la capacità di risposta sanitaria ospedaliera adeguandola proporzionalmente alle eventuali richieste di soccorso in regime di urgenza.

Inoltre attraverso il Piano di rinforzo verranno gestite meglio le modalità operative e le risorse messe in campo anche in funzione della modifica della viabilità ed in considerazione del cronoprogramma del Giro-E, gara di bici elettriche che conta circa 2000 partecipanti, e della carovana del Giro d’Italia.

Oltre al potenziamento del dipartimento di emergenza e chirurgico, il piano dell’ASM prevede anche il rafforzamento delle sale operatorie di Policoro con la presenza di un doppio anestesista e l’accordo con l’Interventistica Radiologica e Neuroradiologica dell’Ospedale San Carlo di Potenza per gestire eventuali emergenze specifiche.

Infine tutte le Unità Operative dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera garantiranno il 10% in più dei posti disponibili per gli accessi da Pronto Soccorso.