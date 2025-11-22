Matera, per Domenico un piccolo regalo da parte dei poliziotti Antonio ed Emanuele! Ecco la loro storia

Una nota della Questura di Matera fa sapere:

“Quest’estate, in una giornata torrida, Domenico, insieme al papà, ha visto due poliziotti in servizio: Antonio ed Emanuele.

Li ha osservati un attimo e ha deciso di portare loro delle bibite fresche, “perché avevano troppo caldo”.

Un gesto semplice, ma di una purezza che disarma.

Da allora, ogni volta che li incontra, corre a salutarli con il sorriso sincero di chi vede in quella divisa un esempio, un sogno, un futuro possibile.

Oggi Antonio ed Emanuele hanno voluto restituire un po’ di quella gentilezza, regalando a Domenico un piccolo gadget della Polizia.

Un dono simbolico, che per lui vale tantissimo: una scintilla che alimenta un sogno già luminoso”.