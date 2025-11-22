Aree interne: “Bene iniziative di Stigliano e Cirigliano”. I dettagli

“Le aree interne hanno bisogno di mettersi insieme per offrire servizi alla persona, come argine allo spopolamento.

È per questo che plaudo ed ho salutato con grande favore le iniziative dei sindaci degli otto comuni della Montagna Materana e del sindaco di Cirigliano”.

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, che ieri ha preso parte all’inaugurazione del nuovo Palazzetto dello Sport di Stigliano e nel pomeriggio alla presentazione del sistema integrato di assistenza sanitaria di Cirigliano, il centro più piccolo della Basilicata.

“Si tratta di due virtuosismi, ai quali guardare come modelli di politiche territoriali.

Nel primo caso infatti, l’investimento ha una logica comprensoriale evitando che le strutture nel tempo diventino cattedrali nel deserto, come spesso in passato è accaduto; nel secondo caso, Cirigliano attua una rivoluzione lungimirante diventando laboratorio d’innovazione per l’assistenza alla comunità e che, dovrebbe essere recepito dal nostro sistema sanitario a salvaguardia dei cittadini delle aree più periferiche”.

Si tratta – dice Pittella – di atti tangibili che testimoniano come il dibattito sulle aree interne debba essere supportato da azioni mirate, innovative e concrete”.

“È questo il pragmatismo – conclude Pittella – di cui abbiamo bisogno e che le strategie regionali devono incentivare.”