La Polizia di Stato di Matera scende in piazza con la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, dedicata ad un tema purtroppo di grande attualità.

Anche quest’anno, la Polizia di Stato di Matera sarà presenta in Piazza Vittorio Veneto, dalle 9.30 alle 13.30, con il camper della Polizia di Stato e con i poliziotti della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile, specializzati nel trattare questo delicato tema, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dell’Ufficio Sanitario Provinciale, per informare e sensibilizzare i cittadini, per raccogliere le testimonianze delle vittime o di chi è vicino a persone che subiscono violenza.

Il personale della Polizia di Stato sarà, altresì, affiancato da un funzionario dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Matera.

Nell’occasione, sarà distribuita la nuova edizione dell’opuscolo, realizzato dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, al cui interno vi sono consigli utili per riconoscere i campanelli d’allarme nelle relazioni e gli strumenti di tutela come l’Ammonimento del Questore e l’APP YouPol.

Inoltre, in adesione all’iniziativa “Orange The World“, promossa da “UN Women”, ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere, in collaborazione con l’Associazione Soroptimist International Italia, la facciata della Questura, nella giornata di martedì 25 novembre, sarà illuminata simbolicamente di arancione, colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere.