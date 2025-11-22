Matera: l’artista Francesca Cascione realizzerà il Carro trionfale del 2026!

Questa mattina, 22 novembre 2025, si è riunita presso la Fabbrica del Carro sita in Recinto G. Marconi la commissione giudicatrice a seguito del bando di concorso per la costruzione del Carro Trionfale in onore di Maria SS. della Bruna, edizione 2026.

I lavori hanno avuto inizio alle ore 9:45, con la partecipazione dei seguenti esperti tecnici: prof. Amerigo Restucci, già rettore della Facoltà di Architettura dell’Università di Venezia, dott.ssa Francesca Perrone, insegnante di religione e biblista, dott.ssa Patrizia Minardi, esperta in politiche culturali e programmazione culturale, prof.ssa Angela Patrizia Colonna, docente di Storia dell’architettura presso l’Università degli Studi della Basilicata, e il sig. Giovanni Dell’Acqua, artista. Garante della regolarità della seduta, dott.ssa Brunella Carriero, notaio della sede di Matera.

Durante la riunione, la commissione ha esaminato con attenzione i DUE progetti pervenuti per la categoria COSTRUTTORI e i CINQUE progetti pervenuti per la categoria AMATORI .

L’analisi ha evidenziato l’impegno e la passione con cui sono state utilizzate le tecniche pittoriche e la rappresentazione delle scene evangeliche, ispirate dal tema religioso stabilito dal Capitolo Cattedrale e reso pubblico il 2 ottobre 2025: <<Io, il Signore e Maestro, ho lavato i piedi a voi, dunque anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri>> (Cfr. Gv 13, 14).

A conclusione dei lavori, sono stati proclamati i vincitori:

Categoria COSTRUTTORI : il primo posto è stato assegnato al progetto presentato da Francesca Cascione ;

: il primo posto è stato assegnato al progetto presentato da ; Categoria AMATORI: il progetto vincitore è stato quello presentato da Valeria Noviello.

I progetti vincitori saranno oggetto di ulteriori dettagli nei prossimi comunicati, con l’avvio dei lavori per la costruzione del Carro Trionfale che accompagnerà i festeggiamenti in onore di Maria SS. della Bruna nel 2026.

Si ringraziano tutti i partecipanti al concorso per l’alta qualità dei lavori presentati e per la passione dimostrata nel rendere omaggio alla tradizione religiosa e culturale della nostra comunità.

Si ricorda infine che la presentazione dei bozzetti, sia per la categoria COSTRUTTORI che per la categoria AMATORI, avrà luogo il prossimo 6 dicembre presso la Basilica Cattedrale alle ore 10.30.