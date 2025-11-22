Basilicata, Mariangela porterà la Fiamma Olimpica dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026: bravissima!

L’Amministrazione Comunale di Bella fa sapere:

“Il 28 dicembre 2025 la nostra concittadina Mariangela Scaringi porterà la Fiamma Olimpica dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026: Mariangela è stata scelta come TEDOFORA, un ruolo prestigioso che incarna i valori di amicizia, rispetto, collaborazione passione, talento, energia, un ruolo simbolico e straordinario che la inserisce nel cuore di un viaggio che unisce popoli, territori e valori.

La Fiamma, partita da Olimpia, attraverserà anche la nostra regione nei giorni 21, 28 e 29 dicembre, e proprio il 28 Mariangela avrà l’onore di farle compiere un tratto del suo cammino verso l’accensione del braciere olimpico, prevista il 6 febbraio a San Siro.

Anche se il percorso non toccherà il nostro comune, il nostro orgoglio sì: Mariangela rappresenta tutti noi.

La sua energia, il suo talento, il suo entusiasmo e il suo impegno sono un dono per l’intera comunità, un esempio luminoso di ciò che significa portare avanti valori di partecipazione, dedizione e amore per il proprio territorio.

Mariangela, siamo con te!

Ti aspettiamo lungo il percorso della Fiamma per condividere insieme un emozione che resterà nella storia”.