Basilicata in festa per i 100 anni di nonna Giuseppina! Tantissimi auguri

Nuova centenaria in provincia di Potenza.

Si tratta di nonna Giuseppina di Pietrapertosa.

Questi gli auguri dell’Amministrazione Comunale:

“Oggi la nostra comunità si stringe attorno a Zia Giuseppina, che ha raggiunto il traguardo straordinario dei 100 anni.

L’Amministrazione Comunale ha consegnato una targa celebrativa per onorare la sua lunga vita, ricca di valori, ricordi e affetto condiviso con chi ha avuto la fortuna di conoscerla.

A lei vanno i nostri più sinceri auguri e un ringraziamento speciale per l’esempio di forza e saggezza che rappresenta per tutti noi.

Buon compleanno, Zia Giuseppina!

Che questo giorno sia colmo di gioia, sorrisi e serenità“.

Un compleanno che arricchisce ancor di più la nostra Terra.