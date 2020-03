Matera, il Sindaco de Ruggieri: “stop a notizie false su contagio Coronavirus”

“Il Sindaco di Matera, con i suoi 85 anni, è perfettamente in salute, non è stato sottoposto ad alcun tampone perché privo di qualsiasi sintomo di contagio, e continua regolarmente il suo lavoro da casa, in attesa di indicazioni, da parte delle autorità sanitarie preposte, a cui si atterrà scrupolosamente”.

E’ quanto precisa il primo cittadino Raffaello de Ruggieri, per smentire le voci relative ad una sua presunta positività al Covid-19.



Sottolinea poi:

“In un momento così delicato per la vita della nostra comunità invito tutti i materani a fare buon uso dei social e ad evitare di diffondere notizie false o imprecise e non verificate che possono essere facilmente manipolate per creare allarme.

Abbiamo il dovere, tutti, di essere responsabili e di fare la nostra parte per evitare che i danni causati da questa emergenza possano amplificarsi attraverso la circolazione di messaggi destabilizzanti e privi di fondamento.

Non è il caso di farsi prendere dal panico ma è necessario evitare goliardate su un argomento delicato che va preso con la massima serietà”.