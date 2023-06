Matera: cittadini muniti di pentole, coperchi e mestoli animeranno uno dei rioni più belli della città! L’iniziativa

Mercoledì 21 giugno dalle 17:30 nel Quartiere Lanera di Matera comincia Gezziamoci 2023, in occasione della Festa Europea della Musica che proprio in questa data vede svolgersi contemporaneamente più di 700 concerti gratuiti di musica dal vivo in tutte le città d’Europa, principalmente all’aria aperta, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere.

La Festa europea della Musica è una giornata eccezionale per tutte le musiche e tutti i pubblici e saranno proprio due formazioni molto particolari quelle che si esibiranno per l’ultima anteprima del Festival, in completo accordo con lo stile della Festa europea: il Jazz Combo del Liceo Stigliani di Matera e La Banda Mestoli&Pentole, due formazioni che hanno come scopo quello di avvicinare al jazz non solo pubblici, ma soprattutto musicisti solitamente lontani da questo stile musicale.

Spiega Kevin Grieco, direttore artistico del Festival:

“Volevamo cominciare questa edizione di Gezziamoci partendo proprio dalle comunità, da quei soggetti che solitamente non praticano, non frequentano il jazz.

Il jazz nasce per strada, tra musicisti spesso non proveniente dalle accademie, e anche Onyx lascia sempre la porta del jazz aperta a tutti: sia a chi conosce questa cultura che a chi non si è mai avvicinato, sia a chi è musicista che a chi sa suonare il coperchio di una casseruola, per questo coinvolgere le comunità ci sembrava il modo più giusto per dare il via ad un Festival che invaderà non solo Matera ma tutta la Basilicata.

Con l’augurio che la cultura dell’improvvisazione, della libertà e del rispetto dell’altro possa trovare terreno fertile nel nostro territorio e non solo”.

Nata in Francia nel 1982, a partire dal 1995 la Festa Europea della Musica è stata istituita ufficialmente nella data del 21 giugno al fine di testimoniare, attraverso un avvenimento comune, la volontà di favorire una migliore conoscenza delle realtà artistiche dei Paesi europei e di sviluppare gli scambi, in ambito musicale, tra i paesi dell’Unione europea e della grande Europa.

La Festa europea della Musica è una celebrazione della musica dal vivo destinata a valorizzare la molteplicità e la diversità delle pratiche musicali, per tutti i generi di musica, ed è anche l’occasione per utilizzare o aprire eccezionalmente al pubblico alcuni luoghi che non sono tradizionalmente luoghi di concerti: musei, ospedali, edifici pubblici, …

Abbracciando il motto “tutto fa musica”, l’Onyx Jazz Club insieme al LabNera dell’Università della Basilicata e l’Associazione Quartiere Lanera e in collaborazione con la ProLoco Matera e UNPLI Unione Nazionale ProLoco d’Italia, invita la comunità di Matera a unirsi alla Banda Mestoli&Pentole, che sotto la direzione dei Maestri concertatori Rino e Piernicola Locantore animerà il Quartiere Lanera di Matera a partire dalle 17:30 fino a sera, per partecipare basta munirsi di qualsiasi oggetto (pentole, coperchi, mestoli, …) e unirsi alla parata.

Un concerto corale per celebrare la musica dal vivo con la partecipazione spontanea dei cittadini che, con strumenti musicali e strumenti a percussione di qualsiasi genere, attraverseranno le vie del quartiere per portare allegria e accendere una luce su uno dei rioni più belli di Matera realizzato negli anni 50 per favorire l’esodo della popolazione materana dai Rioni Sassi.

Per questa speciale edizione materana della Festa della Musica, che costituisce l’ultima delle anteprime della rassegna Onyx Jazz Club Gezziamoci 2023, ogni artista avrà la possibilità di occupare in acustico uno spazio del quartiere Lanera per esibirsi.

Il percorso della Banda Mestoli&Pentole terminerà nel parco del quartiere dove si esibirà il Combo Jazz Liceo Musicale Stigliani di Matera.

Combo Jazz è una formazione musicale formatasi sui banchi di scuola, diretta dal prof. Giuseppe Lapiscopia, che con l’Onyx ha formato le G.G.J. Giovani Guide Jazz nell’ambito del progetto ministeriale BaSi Jazz coordinato dall’associazione nazionale IJVAS (Il Jazz Va a Scuola). Il progetto Combo Jazz coinvolge ragazzi dai 15 ai 18 anni e ha come scopo l’avvicinamento dei più giovani alla musica jazz, la promozione, lo sviluppo e la diffusione del linguaggio del jazz e delle pratiche dell’improvvisazione e dell’invenzione nelle scuole.

Nell’anno scolastico 2022/2023 la scuola partecipa al progetto “BaSi Jazz: un ponte tra territori”, realizzato grazie al sostegno del MIC con il Bando Musica Jazz 2023 e alla collaborazione artistica fra l’associazione nazionale (IJVAS), Il Jazz Va A Scuola, l’E.T.S. Onyx Jazz Club di Matera e l’associazione culturale Algos di Catania.

Anche quest’anno l’iniziativa è dedicata alla memoria di Alessandro Cilla, un amico dell’Onyx Jazz Club scomparso in giovane età.

Venerdì 23 giugno alle 19:30 il Festival si sposta nel Giardino settecentesco dell’Hotel del Campo in via Lucrezio a Matera per l’appuntamento con “I grandi del jazz – La musica e le storie che hanno segnato la nostra anima” dedicato alla vita e all’arte di Massimo Urbani, il jazzista di Monte Mario scomparso esattamente il 23 giugno di trent’anni fa.

Con questo incontro si chiude il ciclo di lezioni iniziate a gennaio e tenute da Pasquale Mega e Kevin Grieco per raccontare alcuni dei più grandi interpreti attraverso un progetto multimediale dedicato alla poetica musicale e alle vite dei protagonisti più o meno noti del jazz contemporaneo.

Anche per il 2023 Gezziamoci aderisce alla rete Jazz Takes the Green e attuerà delle azioni di sensibilizzazione per la salvaguardia dell’ambiente e per la sostenibilità degli eventi in programma: i luoghi dei concerti estivi, infatti, saranno raggiungibili grazie ad un servizio navetta fornito da Autolinee Petruzzi, sarà attivata la raccolta differenziata nei luoghi dei concerti, sarà distribuita acqua in Vegbottle naturali, si promuoverà il trekking urbano per conoscere i territori che ospitano i concerti.

Programma del 21 giugno:

Ore 17,30 – raduno dei partecipanti sul piazzale della chiesa di Sant’Antonio Quartiere Lanera

Saluti del Sindaco di Matera, della piccola comunità del Quartiere, della Presidente dell’Associazione Quartiere Lanera e responsabili Onyx.

Organizzazione della Banda Mestoli&Pentole.

Direttori e Maestri Concertatori Rino e Piernicola Locantore

Banda Mestoli&Pentole per le vie del quartiere con visita guidata a cura della Professoressa Chiara Rizzi (UNIBAS)

Interventi di: Onyx Jazz Club – CNA – UNIBAS – Vito Cilla

Parco Lanera: spazio aperto per musicisti

Parco Lanera: Combo Jazz del Liceo musicale T. Stigliani di Matera diretto dal professor Giuseppe Lapiscopia (progetto ministeriale BasiJazz – IJVAS Il Jazz Va A Scuola)

Combo Jazz Liceo Stigliani: Stefano Piancazzi, pianoforte – Kevin Ramaglia, chitarra – Carmen Apollaro, basso elettrico – Mattia Gigliola Sessa – Alessandro Ranaldo, batteria – Giulio Difonzo – Davide Favoino – Alessandro Lapiscopia – Alessandro Gasmi – Giulio Difonzo – Vito Paolo Disanto, sassofoni – Giampaolo Matera, tromba

Saluti conclusivi

Ripartenza della Banda Mestoli e Pentole

La Trentaseiesima edizione di Gezziamoci, continuerà fino a dicembre 2023 per vivere intensamente 7 mesi di musica dal vivo con un festival che coinvolgerà più di 100 artisti per 50 progetti culturali nei palcoscenici naturali della Basilicata in 16 comuni diffusi su tutto il territorio.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)