Matera: arrestato 64enne! Ecco che cosa ha scoperto la Polizia

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato un 64enne, residente in città, ritenuto responsabile dei reati di spaccio e di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando 17 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 15,87 grammi, nonché materiale idoneo al taglio e confezionamento della droga e denaro contante.

L’attività di polizia giudiziaria, effettuata da personale della Squadra Mobile, nell’area nord della città, nell’ambito di specifici servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga, ha consentito di sorprendere lo spacciatore nell’atto di cedere una dose di cocaina ad un giovane.

L’uomo è stato, altresì, denunciato per porto di oggetti atti ad offendere, in quanto, al momento del fermo, è stato trovato in possesso di due coltelli.

L’acquirente è stato segnalato al Prefetto, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990.

Dopo le formalità di rito, l’A.G. ha disposto gli arresti domiciliari.

In sede di convalida dell’arresto, all’indagato è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimorare nel territorio del Comune di Matera, con la prescrizione di non allontanarsi dal predetto territorio senza autorizzazione, nonché l’obbligo di presentarsi ogni giorno in Questura in determinati orari.