Matera, al via il MiniBasket in Piazza: per la prima volta in assoluto arriverà una squadra direttamente da Gerusalemme. Il programma

Presentata nella Sala “Mandela” del Comune di Matera la 33° edizione del MiniBasket in Piazza organizzato dalla Pielle Matera Basket.

La manifestazione internazionale, che accoglie a Matera e nelle città limitrofe oltre mille persone tra miniatleti tra gli 11 e i 10 anni, istruttori, dirigenti e genitori, prenderà ufficialmente il via lunedì 15 giugno con la consueta sfilata per le vie della città.

Nella settimana dedicata al MiniBasket in Piazza poi, tantissime attività per i piccoli atleti provenienti da 4 Continenti diversi, tra visite guidate, incontri istituzionali, momenti aggregativi e, ovviamente, tantissime gare da disputare.

Nella conferenza di presentazione dell’evento, il primo intervento pubblico del nuovo Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti che ha salutato ed elogiato l’iniziativa.

“Il MiniBasket in Piazza è il più bell’esempio di cioè che vorrei Matera diventasse con la mia amministrazione.

Attività ricca di spunti propositivi, e che porta con sé valori di cittadinanza attiva, accoglienza, condivisione e passione.

Sono felice di essere qui oggi tra voi, gente che ha avuto capacità di guardare oltre già in anni addietro, quando Matera non era la città conosciuta e riconosciuta che è oggi.

E proprio per questi aspetti che, di diritto, il MiniBasket in Piazza rientra nel novero delle attività del calendario delle attività legate alla nomina di Matera quale Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo per il 2026”.

Parole che hanno fatto seguito al benvenuto del presidente della Pielle Matera Basket, Giovanni Cotrufo.

“Sono emozionato, forse più del solito e non so perché. Ma questo momento mi restituisce nella memoria quello che per noi ormai è storia che continua, che prosegue e che si evolve. Siamo contenti di essere qui e non vediamo l’ora di partire”.

La presentazione dell’intenso programma e delle squadre partecipanti, affidata alla componente del Comitato organizzatore, Ilaria Martinelli ha permesso a tutti i presenti di tuffarsi nella settimana del MiniBasket.

Dalla sfilata inaugurale con la promessa dell’atleta che verrà ribadita lunedì pomeriggio al parco Giovanni Paolo II di Matera, sino alle visite alle Caserme della Forze dell’Ordine della città, passando per una passeggiata nei Sassi, guidata da professionisti in tre lingue diverse (italiano, inglese e spagnolo), sino alle fasi finali di venerdì e alla finalissima di sabato 21 giugno in piazza Vittorio Veneto.

Insomma, un programma ricco e intenso nel quale ci sarà modo di divertirsi sia dentro che fuori dal campo.

Infatti, per questa edizione in collaborazione con la Just Play saranno distribuite circa 1000 borracce per evitare dispersione nell’ambiente di bottigliette di plastica (da un sondaggio se ne utilizzavano circa 11 mila nel corso della manifestazione).

E come novità assoluta, nonostante le difficoltà dovute agli spostamenti, per la prima volta in assoluto arriverà una squadra direttamente da Gerusalemme con la Jerusalem Basketball Academy.

A conferma di una manifestazione che abbraccia ogni aspetto della vita quotidiana e regala ai partecipanti momenti di crescita, la collaborazione con le Istituzioni e le Forze dell’Ordine.

Aggiunge la dottoressa Sara Pannella, Commissario Capo della Polizia di Stato della Questura di Matera:

“Porto i saluti del nostro Questore, la dottoressa Emma Ivagnes, e non vedo l’ora di ospitarvi nelle nostre strutture per un momento altamente formativo e perché no, anche divertente per i ragazzi.

La nostra collaborazione con il MiniBasket è un valore aggiunto anche per noi”.

Belle e sentite le parole del Delegato allo sport del Comune di Bitritto, Vito Diana, che prima di intraprendere la carriera politica nel suo centro, è stato diverse volte impegnato in campo al MiniBasket in Piazza, da Istruttore di MiniBasket.

“Sono orgoglioso di poter ospitare a Bitritto un girone del MiniBasket. Sono emozionato di poter vivere questo evento anche nel nostro Comune, che ormai da vent’anni è accanto agli organizzatori e continuerà ad esserlo.

Vivere il MiniBasket è qualcosa di indescrivibile e sono davvero felice di poter continuare questa tradizione”.

Elogi e importanti riconoscimenti arrivano anche dalla Presidente del Settore MiniBasket della Federazione Italiana Pallacanestro.

Spiega orgogliosa Margaret Gonnella:

“Il Torneo di Matera è un punto di riferimento per il movimento che rappresento.

Come responsabile del settore sono contenta di prendere parte ad iniziative del genere, appoggiarle e promuoverle. Oltre che un torneo, dove è giusto curare anche la parte sportiva e agonistica, il MiniBasket in Piazza della Pielle Matera è bello perché regala amicizie e uno scambio culturale che ai bambini di 10 e 11 anni fa davvero molto bene”.

Parole sulle quali si è basato anche l’intervento del Presidente della Fip Basilicata, Giovanni Lamorte, che ha auspicato di poter esportare il torneo anche in altri Paesi e centri della Basilicata, dopo la costante espansione nei centri in provincia di Bari.

Un saluto ha voluto portarlo anche il Delegato Regionale di Sport e Salute, dottor Matteo Trombetta.

“La passione che gli organizzatori di questa manifestazione mettono in campo è un raro esempio di sport fatto bene. Posso solamente augurarvi tanti altri anni di attività svolta in questo modo, unendo sport, valori sani, amicizia, condivisione e accoglienza”.

Ultima chicca della conferenza, invece, arriva direttamente dalle parole dello storico Organizzatore della manifestazione, Luciano Cotrufo, che annuncia la registrazione, in questa edizione del MiniBasket in Piazza, di una puntata che andrà in onda in estate sul canale Sky Sport Arena, per portare il nome della kermesse e di Matera sempre più in alto.

Al termine degli interventi, spazio anche per le premiazioni del Concorso Grafico collegato al MiniBasket in Piazza, per il quale ragazzi delle classi quinte degli istituti di Matera realizzano dei disegni su un tema differente di anno in anno.

Per questa edizione, il tema scelto è stato: “In un momento storico segnato da accesi conflitti, il MiniBasket in Piazza invita i bambini del Mondo ad unirsi per dire no alla guerra e si alla pace”.

Sono risultati vincitori: Mattia Fortunato della 5° A (Scuola Bramante); Zahra Qasemi della 5° B (Nitti); Lucia Matera della 5° A (Minozzi); Michele Scorca della 5° E (Fermi); Giada Mazzarone della 5° D (Moro); Serena Sasso della 5° B (Semeria); Maria Colella della 5° A (Marconi); Gabriele Masciandaro della 5° D (Lazzazzera).