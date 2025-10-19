La campionessa lucana Francesca Palumbo torna a vincere conquistando il gradino più alto di questo podio! Complimenti

Torna a ruggire Francesca Palumbo: la 31enne fiorettista potentina in forza al Centro Sportivo Aeronautica Militare, due volte campionessa italiana e vincitrice della prima medaglia olimpica nella storia dello sport lucano con l’argento a squadre a Parigi 2024, sale sul gradino più alto del podio in occasione della prima prova di qualificazione Assoluti per la Zona 2 disputata a Terni.

Palumbo ha iniziato il suo percorso con un rotondo 15-0 ai danni di Rachele Era del Circolo Schermistico Sassarese poi ha regolato Cecilia Rannisi (Scherma Modica) per 15-4 nei sedicesimi di finale, Arianna Sola (Frascati Scherma) per 15-8 negli ottavi, Giorgia Memoli del Club Scherma Salerno per 15-10 nei quarti, Camilla Vaccarini (Club Scherma La Misericordia Osimo) per 15-9 in semifinale e Ludovica Genovese (Frascati Scherma), sconfitta in finale con un perentorio 15-4.

Completa il podio il terzo posto di Matilde Calvanese delle Fiamme Oro, ex aequo con Vaccarini.