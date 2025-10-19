“Craco non dimentica P. Nicola Columella Onorati: un frate innovatore”. Ecco la mostra in programma

Nel suggestivo scenario del Convento di San Pietro a Craco Vecchia, il prossimo 25 ottobre alle ore 17:30 si terrà l’inaugurazione della mostra “Craco non dimentica P. Nicola Columella Onorati: un frate innovatore”, un evento che unisce memoria, cultura e identità sotto lo slogan “Ricordare è costruire il futuro”.

La mostra nasce dall’impegno del parroco Don Alberto Delli Veneri, promotore dell’iniziativa, e dal lavoro appassionato dei suoi volontari, con il sostegno del Sindaco di Craco, Vincenzo Lacopeta, e di Rosangela Maino, presidente della cooperativa ‘Oltre L’arte’.

In concerto con la Pro Loco San Vincenzo di Craco, essi hanno contribuito con un prezioso supporto logistico e finanziario, rendendo possibile un progetto che celebra un grande figlio di Craco.

Un momento particolarmente significativo sarà l’intervento dell’Avv. Pasquale Mauro Maria Onorati, discendente e studioso di Padre Columella Onorati, che offrirà una testimonianza intensa e documentata sulla figura del frate.

Padre Nicola Columella Onorati fu un uomo di fede e di scienza, un religioso moderno e poliedrico, capace di coniugare spiritualità e sapere con uno sguardo sempre proiettato verso il futuro.

La sua eredità, pur affondando le radici nella comunità crachese, supera i confini del paese e della regione per diventare patrimonio universale di cultura, intelligenza e umanità.

Ogni occasione che contribuisce a rafforzare l’identità di una comunità e a ridarle orgoglio e prestigio merita di essere condivisa e valorizzata.

L’invito è rivolto a tutti: cittadini, studiosi, curiosi e amanti della bellezza, che potranno lasciarsi avvolgere dal fascino di luoghi che “parlano e sussurrano senza clamore”, ma che hanno ancora tanto da raccontare.

Ecco la locandina dell’evento.