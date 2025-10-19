Meteo: su Matera temperature in aumento! Ecco le previsioni aggiornate

Nel corso delle prossime ore la circolazione ciclonica tenderà ad allontanarsi verso i Balcani lasciando spazio ad un graduale miglioramento del tempo.
Residua nuvolosità sparsa per lo più concentrata nelle aree interne, specie in Basilicata.
Temperature in graduale aumento.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 20 Ottobre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 19°C, la minima di 9°C.
Invece, Martedì 21 Ottobre avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 20°C, la minima di 11°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.